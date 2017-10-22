كونتي بعد فوز تشيلسي على واتفورد: أعتقد أني كنت محظوظًا

رغم أن أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، قال إنه لا يشعر بالضغط من إدارة النادي فإنه بدا كرجل عادت إليه الحياة وأكد أنه محظوظ بعدما انتفض فريقه وفاز 4-2 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، لينهي سلسلة نتائج متواضعة.

لكن كونتي أكد أنه على دراية بالمشكلات الدفاعية التي تسببت في اهتزاز شباك فريقه سبع مرات في آخر ثلاث مباريات وأكد من جديد أن العمل بجدية هو السبيل الوحيد للتطور.

وقال كونتي، الذي كان مستقبله محل تكهنات خاصة مع إقالة الإدارة لعدد كبير من المدربين بمجرد أن تتراجع النتائج: “أشعر بضغط كبير، لكني لم أشعر أبدًا بضغط من تعرضي للإقالة من الإدارة”.

وأضاف: “عندما أعود إلى منزلي أشعر بسعادة لأني أدرك أني أبذل 150% من مجهودي مع النادي واللاعبين”.

وجاء فوز تشيلسي بعد الخسارة في آخر جولتين بالدوري أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس والتعادل 3-3 مع روما في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي: “عند استقبال 7 أهداف في آخر ثلاث مباريات فإنه ينبغي أن ندرك السبب ونحاول علاجه.. تجب مواصلة العمل”.

وأضاف: “لكن عند اللعب كل ثلاثة أيام يكون من الصعب جدًا التدريب على الجوانب الخططية.. أحيانًا يضطر المرء لخوض المباراة دون تدريب”.

وقال كونتي إن فريقه، الذي يفتقد عدة لاعبين بارزين ومؤثرين مثل نجولو كانتي، لاعب الوسط المدافع، يتدرب هذا الموسم بنسبة تقل 70% عن تدريباته الموسم الماضي عندما لم يكن يشارك في أوروبا وكان حينها يحصل على أسبوع كامل بين كل مباراتين.

ورغم ذلك أحرز تشيلسي ثمانية أهداف في آخر ثلاث مباريات.

وقال كونتي أنامبتسم: “الأمر يعتمد إذا كنت أريد النظر إلى الجانب الإيجابي أم الجانب السلبي.. أعتقد أني أود البقاء في المنتصف والنظر إلى الجانبين”.

وضغط واتفورد على تشيلسي وأهدر عدة فرص سهلة، لكن كونتي أشاد بروح لاعبيه عقب تحويل التأخر 2-1 إلى فوز مثير وأكد أنه كان محظوظًا بعض الشيء في تغييراته.

وشارك البلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقة 60 لكنه سجل هدفين ليساعد تشيلسي على الخروج بالانتصار.

وشدد كونتي: “أحيانا تعمل التغييرات بكفاءة وأحيانا لا تعمل.. من المهم للمدرب أن يحدد الوقت المناسب للتغيير عند الحاجة إلى ذلك.. أنا سعيد من أجل ميشي”.

وأضاف: “أعتقد أني كنت محظوظا”.