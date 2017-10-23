جوائز الفيفا 2017.. تعرف على تشكيلة الفريق المثالي (صور)

فرض لاعبو برشلونة وريال مدريد الإسبانيين هيمنتهم اليوم الإثنين على تشكيلة منتخب العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو).

وأعلنت التشكيلة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وضمت التشكيلة 5 لاعبين من ريال مدريد ولاعبين اثنين من برشلونة بخلاف نيمار دا سيلفا الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف هذا العام.

وتنافس 55 لاعبًا وصلوا للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبًا فقط.

وضمت التشكيلة:

في حراسة المرمى: الإيطالي جانلويجي بوفون (يوفنتوس)

الدفاع: البرازيلي داني ألفيش (يوفنتوس/ باريس سان جيرمان) والإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس/ ميلان) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد) والإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد).

الوسط: الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والألماني توني كروس (ريال مدريد).

الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (برشلونة/باريس سان جيرمان).

وكرّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاسطورة البرازيلي بيليه حيث تزامن احتفاله بعيد ميلاده الـ 77 مع موعد إجراء الحفل السنوي لجوائز الفيفا والذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين.

ويذكر أن بيليه من مواليد 23 أكتوبر 1940 في مدينة تريس كاراكوس في البرازيل، ويعد بنظر كثيرين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي عام 1999 اختير كلاعب القرن من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء وفي العام نفسه اختير بيليه كرياضي القرن من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كما اختارته مجلة “تايم” في قائمة الأشخاص الأكثر أهميةَ في القرن العشرين، وفي عام 2013، حصل بيليه على كرة الفيفا الشرفية.

ووفقًا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء فإن بيليه هو أنجح هداف في العالم على مستوى الدوريات، حيث سجل 541 هدفًا في الدوري، وخلال مسيرته الكروية استطاع بيليه تسجيل 1281 هدفًا في 1363 مباراة خاضها، بما في ذلك المباريات الودية غير الرسمية، وأصبح بذلك أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ كرة القدم، وتم إدراج الرقم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

بدأ بيليه مسيرته الكروية مع نادي سانتوس في سن الـ 15، ولعب مع منتخب البرازيل وهو في الـ 16، حيث فاز مع منتخب بلاده بـ 3 ألقاب في كأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، وهو أيضًا الهداف التاريخي لمنتخب السامبا برصيد 77 هدفًا في 92 مباراة.

وأعلن بيليه اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين سفيرًا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2010، حصل بيليه على منصب الرئيس الفخري لنادي نيويورك كوزموس.

وحصل التوغولي فرانسيس كوني على جائزة اللعب النظيف (الروح الرياضية) لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأسهم كوني، مهاجم فريق سلوفاكو، في إنقاذ حياة حارس مرمى فريق بوهيميانز 1905، بعد أن بلع لسانه خلال مباراة الفريقين في الدوري التشيكي في فبراير الماضي.

وفي الدقيقة 29 من المباراة حاول كوني اللحاق بتمريرة طولية، لكن الحارس مارتن بيركوفيتش وزميله المدافع دانيال كرتش اصطدما ببعضهما البعض بشكل قوي مما أدى إلى سقوطهما على أرض الملعب.

ولاحظ كوني أن بيركوفيتش قد ابتلع لسانه، وأن حياته أصبحت مهددة؛ ما جعله يتصرف بسرعة من أجل مساعدته، حتى دخل الطاقم الطبي لبوهيميانز، وعمل الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم نقله للمستشفى، فيما نزفت الدماء من رأس المدافع بيركوفيتش.

وعن هذه الواقعة يقول كوني: “إنها المرة الرابعة التي أسهم فيها في إنقاذ حياة لاعب، إذ حدث ذلك مرة في تايلاند ومرتين في أفريقيا، في مثل هذه الحالات أقوم دائمًا بعمل فحوصات سريعة للتأكد من أن اللاعب لم يبتلع لسانه”.

وبعد أن تم نقل مارتن بيركوفيتش إلى المستشفى، وبدأ يستعيد عافيته الصحية، كتب منشورًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يشكر فيه كوني على إنقاذه حياته.

وتُوِّجت اللاعبة الهولندية ليكه مارتينز نجمة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتسلمت مارتينز، التي قادت المنتخب الهولندي هذا العام للقب كأس أمم أوروبا للسيدات، الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوقت مارتينز على الأمريكية كارلي لويد، التي أحرزت الجائزة في العامين الماضيينا، والفنزويلية الناشئة ديينا كاستيانوس.