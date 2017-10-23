كيليان مبابي يقتنص جائزة الفتى الذهبي

أحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي جائزة الفتى الذهبي للعام 2017، حسبما أعلنت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية التي تمنح الجائزة.

وتفوق مبابي (18 عامًا) لاعب باريس سان جيرمان على مواطنه عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني والبرازيلي جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأصبح مبابي، أصغر لاعب في التاريخ يترشح للجائزة بـ 18 عامًا و9 أشهر متفوقًا بـ 6 أيام فقط عن النجم الإنجليزي مايكل أوين، عندما ترشح لها بقميص ليفربول العام 1998.

وتألق اللاعبون الثلاثة الموسم الماضي، فقد أسهم مبابي في فوز فريقه موناكو بلقب الدوري الفرنسي، وسجل 26 هدفًا، وصنع 14 هدفًا؛ ليقود موناكو إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى باريس سان جيرمان.

في حين سجل جيسوس (20 عامًا) 7 أهداف، وصنع 5 أخرى في 11 مباراة مع مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

أما ديمبلي (20 عامًا) فقد تألق مع بروسيا دورتموند، بعد أن سجل 10 أهداف وصنع 21 أخرى في 49 مباراة، ليشق طريقه، وينتقل إلى برشلونة مقابل 135 مليون جنيه إسترليني.

وجائزة الفتى الذهبي هي جائزة سنوية، تمنحها “الصحافيون الرياضيون” لأفضل لاعب كرة قدم صاعد، وعمره لم يتجاوز الـ 21 عامًا، وقد أسستها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية الرياضية العام 2003.

وكان أول فائز بها الهولندي رافاييل فان در فارت، عندما كان لاعبًا لأياكس أمستردام، بينما أحرز البرتغالي ريناتو سانشيز جائزة العام الماضي.