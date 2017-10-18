مدرب نابولي: مانشستر سيتي بات على نفس مستوى برشلونة وريال مدريد

قال ماوريتسيو ساري، مدرب نابولي، إنه يعتقد أن مانشستر سيتي بات الآن على نفس مستوى برشلونة وريال مدريد ،ويستطيع مواصلة مشواره نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقدم سيتي عرضًا هجوميًا رائعًا في أول 20 دقيقة ،وتقدم بهدفين أمام نابولي في استاد الاتحاد بمدينة مانشستر، أمس الثلاثاء، لكنه عانى بعد ذلك أمام الفريق الإيطالي، الذي فاز بكل مبارياته في الدوري المحلي، قبل أن يخرج منتصرًا 2-1 بصعوبة.

وردًا على سؤال عما إذا كان شعر أن سيتي على نفس مستوى عملاقي إسبانيا ،وبوسعه إحراز اللقب القاري قال ساري “نعم أظن ذلك”.

وأضاف: “إنه يملك تشكيلة غير عادية ،ويملك إمكانيات بدنية وفنية وخططية مذهلة ،وإذا حافظ على مستواه فإن بوسعه مواصلة المشوار”.

ويتصدر سيتي المجموعة السادسة في دوري الأبطال برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، كما يتصدر الدوري الإنجليزي بسبعة انتصارات في أول ثمان جولات.

غوارديولا يهدي فوز مانشستر سيتي على نابولي للمعتقلين في كاتالونيا https://t.co/sUbH3slQD3 pic.twitter.com/o39DP14lww — إرم سبورت (@EremSports) October 18, 2017

ولم يخسر فريق بيب غوارديولا في آخر 18 مباراة في كل المسابقات، وحقق الفوز خلالها 14 مرة، ومنذ خسارته 2-1 أمام آرسنال في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل سيتي هدفين في أول 13 دقيقة ،بواسطة رحيم سترلينغ ،وغابرييل جيسوس ،وبدا أن الفريق سيخرج بانتصار كبير لكن نابولي تعافى ،وقال ساري إنه سعيد برد فعل لاعبيه.

وأضاف: “يجب تقسيم المباراة إلى قسمين: قسم يضم أول 25 دقيقة ،وقسم يضم باقي المباراة.. يستحق المنافس الإشادة على طريقة بدء المباراة ،وأسلوبه الفني ،وسرعته ،وتحركاته كانت رائعة، لكن في الوقت ذاته فإننا لم نفرض الضغط الكافي”.

وتابع: “لكن كل التحية للاعبين على الخروج من هذا الموقف أمام فريق يدمر كل من يقف أمامه.. أشعر ببعض المرارة من النتيجة ،لكننا أظهرنا أن بوسعنا التنافس على هذا المستوى”.

وحصل نابولي على ركلتي جزاء ،وأهدر دريس ميرتنز الأولى بينما سجل أمادو دياوارا هدف فريقه الوحيد من الركلة الأخرى.