قرعة الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم.. مباراة نارية بين إيطاليا والسويد و3 مواجهات أخرى

أوقعت قرعة الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم التي سحبت اليوم الثلاثاء إيطاليا بطلة العالم أربع مرات ضد السويد في مواجهة من مباراتي ذهاب وعودة على مكان في نهائيات العام القادم.

وستخوض إيطاليا، التي فشلت لآخر مرة في التأهل لكأس العالم عام 1958، مباراة الإياب على أرضها في أبرز مواجهات ملحق التصفيات.

وستلتقي سويسرا، التي احتلت المركز الثاني في مجموعتها رغم فوزه بتسع من مبارياتها العشر، مع أيرلندا الشمالية وستقام مباراة الذهاب في بلفاست.

وتلعب كرواتيا، صاحبة المركز الثاني في مجموعتها خلف أيسلندا، ضد اليونان وستخوض لقاء الذهاب على أرضها.

وفي المواجهة الرابعة تلتقي أيرلندا مع الدنمرك التي ستستضيف مباراة الذهاب.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

أيرلندا الشمالية مع سويسرا

كرواتيا مع اليونان

الدنمرك مع أيرلندا

السويد مع ايطاليا

تقام جولة الذهاب في الفترة من 9-11 نوفمبر تشرين الثاني والإياب في 12-14 نوفمبر.