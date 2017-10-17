رونالدو يختار مهاجمًا بديلًا حال فشل تعاقد ريال مدريد مع هاري كين.. من هو؟

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم قد يتجه إلى التعاقد مع ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذا أخفق في الحصول على خدمات هاري كين، مهاجم توتنهام.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن النادي الإسباني وضع راشفورد كخطة بديلة إذا لم ينجح في التعاقد مع كين في الصيف القادم، حيث أكد نادي توتنهام أكثر من مرة أنه لا يفكر في بيع أي من نجومه.

وأشارت الصحيفة أن فلورنيتيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يميلان أكثر للتعاقد مع راشفورد.

ويرى رونالدو أن راشفورد سيكون أحد أبرز النجوم العالميين في المستقبل، كما أن التعاقد معه لا يتطلب الإطاحة بالفرنسي كريم بنزيما، على عكس ما سيحدث إذا تعاقد النادي الملكي مع كين.

وأكد بعض من وسائل الإعلام الاسبانية أن ريال مدريد يجهز عرضا كبيرا من أجل إسالة لعاب رئيس نادي توتنهام، دانيل ليفي، ودفعه للتخلي عن كين.

وألمحت التقارير الإعلامية إلى أن اللاعبين كريم بنزيما وغاريث بيل، نجمي ريال مدريد، قد يكونان طرفين في الصفقة المنتظرة.

وإذا كان توتنهام يتمسك بالحصول على مبلغ 179 مليون يورو مقابل الاستغناء عن كين، فإنه أيضا يرغب بالإضافة إلى ذلك في استعادة نجمه القديم، لوكا مودريتش، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية.