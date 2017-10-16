وسط تألق نابولي وإنتر ميلان.. هل تنتهي سيطرة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي؟

سيطر يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي خلال 6 المواسم الأخيرة، إذ كان -تقريبًا- يفوز دون منافسة قوية رغم محاولات نابولي وروما اللذين عوّضا الفرق التقليدية في إيطاليا، مثل إنتر ميلان وآسي ميلان.

وسيطر قطبا ميلان ويوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي عبر تاريخه، إذ فاز يوفنتوس باللقب 33 مرة وإنتر ميلان وميلان 18 مرة، ومنذ موسم 2001-2002 سيطرت الفرق الثلاث على اللقب، إذ فاز يوفنتوس باللقب 8 مرات وإنتر ميلان 5 مرات وميلان مرتين.

وكان فريقا روما ولاتسيو، قطبا العاصمة الإيطالية، فريقين كسرا احتكار الفرق الثلاثة للدوري الإيطالي، إذ توّج لاتسيو بلقب 1999-2000 وروما بلقب 2000-2001.

وبعد 8 جولات من الموسم الجديد يتصدر نابولي الدوري بالعلامة الكاملة، إذ حقق 8 انتصارات وخلفه فريق إنتر ميلان بفارق نقطتين، ثم لاتسيو ويوفنتوس بفارق 5 نقاط، وخلفهم روما بفارق 9 نقاط لكن بلقاء مؤجل.

#ديربي_الغضب

إنتر ميلان ( 3 – 2) ميلان

⚽️ – ايكاردي "هاتريك"

⚽️ – سوسو

⚽️ – بونافنتورا

اهداف المباراة [ HD ] pic.twitter.com/gORcIJzLNu — فيديوهات كرة القدم (@F_OTBAIl) October 15, 2017

ويأمل عشاق الدوري الإيطالي أن تستمر الفرق الخمس في المنافسة بقوة على اللقب، لإعطائه قيمة أكبر ولكسر أسطورة سيطرة يوفنتوس الذي اعتبر عدة متابعين أنه قتل المنافسة في إيطاليا حين سيطر على اللقب في المواسم الـ6 الأخيرة.

وتملك إيطاليا فرصة إزاحة ألمانيا من المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إذ صعدت بعد جولتين من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للمركز الثالث خلف إسبانيا وإنجلترا وبفارق نقطة كاملة عن ألمانيا التي تراجعت للمركز الرابع.

ويعطي تقدم إيطاليا للمركز الثالث للدوري الإيطالي فرصة تأهل 3 فرق مباشرة لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفريق رابع يمر عبر المراحل الإقصائية وهو ما يشعل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم؛ شريطة استمرار تألق الأندية الإيطالية قاريًا.

نابولي وإنتر ميلان وبدرجة أقل روما ولاتسيو بإمكانها هذا الموسم إزاحة يوفنتوس عن عرش كرة القدم الإيطالية، لكنها في حاجة لاستمرار النتائج الجيدة ودكة بدلاء قوية.

ويبقى إنتر ميلان في وضع جيد عن منافسيه، لكونه الوحيد بين الفرق الخمس المتنافسة حاليا على المراكز الأولى الذي لا يلعب في المنافسات القارية؛ وهي ميزة تمكنه من استغلال الجهد الكبير لمنافسيه قاريا وتأثيره على مستواهم محليا.

كما أن الحفاظ على المركز الثالث قاريًا حتى نهاية الموسم الحالي قد يعيد الدوري الإيطالي وفرقه للواجهة الأوروبية مجددا، خصوصا أن أندية كميلان وإنتر ميلان يعتبران من الفرق التي تملك تاريخا مشرفا في دوري أبطال أوروبا؛ فهما الفريقان الوحيدان من المدينة نفسها اللذان توجا باللقب بواقع 7 ألقاب لميلان و3 لإنتر ميلان.

فهل يشهد الدوري الإيطالي بطلا جديدا بعد سيطرة يوفنتوس التاريخية خلال 6 مواسم؟