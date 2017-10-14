لاتسيو يُحبط يوفنتوس على ملعبه ويُشعل الصراع بين فرق المقدمة في ترتيب الدوري الإيطالي

أشعل لاتسيو الصراع بين فرق المقدمة بجدول الدوري الإيطالي بعدما وجه صدمة ليوفنتوس على ملعبه ووسط جماهيره وتغلب عليه 2 / 1، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وكان يوفنتوس يتطلع للفوز وحصد النقاط الثلاث لينتزع الصدارة من نابولي، حتى لو بشكل مؤقت، لكن لاتسيو انتزع الفوز خارج ملعبه ليدخل في إطار المنافسة بقوة ضمن مراكز المقدمة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 19 نقطة متساويًا مع يوفنتوس وإنتر ميلان، ومتأخرًا بفارق نقطتين خلف المتصدر نابولي، الذي يمكنه توسيع الفارق إلى خمس نقاط في حالة الفوز على مضيفه روما في المباراة المقررة بين الفريقين اليوم.

وافتتح دوغلاس كوستا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 23 عندما تابع كرة سددها سامي خضيرة وتصدى لها الحارس لكنه لم يمسك بها، وسددها كوستا دون تردد في الشباك.

وأنقذ الحارس توماس ستراكوشا شباك لاتسيو من هدف محقق بعدها، حيث تصدى ببراعة لكرة صاروخية مباغتة سددها سامي خضيرة من خارج منطقة الجزاء.

وتفوق يوفنتوس نسبيًا في الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الأول، لكنه اكتفى بهدف كوستا ليدفع الثمن بعدها.

فقد قلب لاتسيو موازين المباراة لصالحه في الشوط الثاني الذي شهد بداية قوية أسفرت عن هدف التعادل الذي سجله شيرو إيموبيلي في شباك نجم حراسة المرمى جيانلويجي بوفون في الدقيقة 47 .

واستغل لاتسيو صدمة يوفنتوس وواصل الضغط حتى حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 54، سجل منها إيموبيلي الهدف الثاني للفريق.

وكاد يوفنتوس أن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة، عندما حصل على ضربة جزاء لكن الحارس تصدى للكرة ليحسم النقاط الثلاث لصالح لاتسيو.