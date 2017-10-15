مباراة ميلان وإنتر.. هدف مذهل من سوسو و إيكادري يسجل الثاني (فيديو)‎‎

أنقذ الحارس السلوفيني “سمير هاندانوفيش” فريقه إنتر ميلان من هدف محقق خلال مواجهة فريقه أمام آسي ميلان في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وسدّد اللاعب الإسباني الواعد “خيسوس فيرنانديز سوسو” كرة قوية على مرمى إنتر ميلان في الدقيقة 51، لكن “هاندانوفيش” كان لها بالمرصاد.

وكثف “ميلان” هجماته على غريمه التقليدي منذ بداية الشوط الثاني لينجح بتسجيل التعادل عن طريق “سوسو” بعد تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء على يمين هاندانوفيش في الدقيقة 57.

ويملك إنتر ميلان 19 نقطة في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن نابولي المتصدر، مقابل 12 نقطة لميلان في المركز التاسع.

لكن إيكادري نجح في إعادة التقدم لفريقه في الدقيقة 63 بعد أن قطع الكرة من منتصف الملعب، ليمررها إلى إيفان بيريسيتش الذي أعادها إليه، ليسددها في مرمى جيانلويجي دوناروما.