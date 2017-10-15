مباراة ميلان وإنتر.. هدف أول من ماورو إيكاردي (فيديو)‎‎

سجل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الأول في مباراة فريقه إنتر ميلان أمام منافسه التقليدي آسي ميلان، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وتلقى إيكاردي كرة عرضية متقنة من انتونيو كاندريفا كاندريفا في الدقيقة 28 من الشوط الأول، ليسدد في المرمى ويسجل التقدم لفريقه.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز الأول على منافسه التقليدي منذ العام 2015.

ويعود آخر فوز لإنتر ميلان على آسي ميلان إلى سبتمبر 2015.

ومنذ ذلك الحين تقابل الفريقان 3 مرات، فاز آسي ميلان مرة وحيدة، مقابل تعادلين.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع على لائحة الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي المتصدر، في حين يحتل ميلان المركز التاسع بـ 12 نقطة