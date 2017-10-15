ديربي الغضب.. هؤلاء يرسمون ملامح مباراة إنتر وميلان

لا صوت يعلو فوق صوت لقاء ديربي الغضب لمدينة ميلانو بين العملاقين إنتر وآسي ميلان، مساء اليوم الأحد، على ملعب جوزيبي ميانزا في قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر صاحب الضيافة المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يملك ميلان 12 نقطة تضعه بالمركز السابع في جدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز أسلحة الحسم في ديربي الغضب بين العملاقين إنتر وميلان.

ماورو إيكاردي

قدم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بداية رائعة للموسم الحالي؛ بعدما سجل 6 أهداف في 7 مباريات وهو هداف إنتر، وإحدى أهم الأوراق في تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي.

يعتمد إنتر على قدرات إيكاردي البدنية ليلعب دور المحطة في خط الهجوم؛ خاصة أنه يتميز بطول فارع، وسرعات فائقة، وقوة بدنية مميزة، بخلاف أن اللاعب الأرجنتيني لديه قدرات تهديفية.

وتبقى رقابة إيكاردي مهمة صعبة لدفاع ميلان؛ حتى بوجود المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي الذي انضم إلى الروسانيري مطلع هذا الموسم قادماً من إنتر.

ولخض سباليتي دور إيكاردي بتصريحاته في المؤتمر الصحفي: “إيكاردي له أكتاف كثيرة لأنه وهب نفسه للفريق، والجماعية التي يؤدي بها لها مفعول السحر في طريقة لعب إنتر”.

أندريه سيلفا

يضع فريق ميلان آماله على قدرات مهاجمه، وهدافه البرتغالي أندريه سيلفا، الذي تألق مع بداية الموسم في تشكيلة المدير الفني مونتيلا.

ونجح سيلفا في تسجيل 6 أهداف خلال الموسم الحالي، وأصبح كلمة السر في هجمات ميلان؛ خاصة أن مونتيلا يلعب بثنائي هجومي؛ بطريقة 3-5-2 ويعتمد على التجانس بين أندريه سيلفا، وزميله نيكولا كالينيتش في الخط الأمامي.

وقال وليد الحديدي، محلل الكرة العالمية، إن سيلفا من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار أخيراً في منتخب البرتغال، وأصبح منافساً قوياً لحجز مكان في تشكيلة ميلان، قبل أن يثبت جدارته ويصبح هدافاً للفريق.

وأضاف الحديدي لـ”إرم نيوز”: “سيلفا يتميز بالعطاء البدني، والقدرات التهديفية، وهما عاملان أساسيان للكرة الإيطالية يمكنان أي مهاجم من السطوع”.

إيفان بيرسيتش

تطوَّر أداء اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش، نجم وسط إنتر، بشكل ملحوظ هذا الموسم مع قدوم سباليتي الذي يستفيد منه في أكثر من مركز.

يعتمد سباليتي على قدرات بيرسيتش وتمريراته الدقيقة التي جعلته يصنع 3 أهداف هذا الموسم، كما أنه لاعب سريع، يجيد أيضًا التواجد على الأطراف، وتبادل الأدوار بشكل مميز مع بروزفيتش، الذي يستطيع الاختراق من العمق أيضاً؛ ليشكل وسط إنتر عبئًا على أي دفاع يواجهه.

وكان بيرسيتش مطلوباً في أكثر من فريق، على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن سباليتي رفض التفريط في خدماته؛ خاصة أنه لاعب له أكثر من دور ومهمة.

وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية، أن تألق بيرسيتش هذا الموسم يرجع للطريقة التي يلعب بها سباليتي بشكل ثابت 4-2-3-1، موضحاً أن اللاعب يجيد الدور الدفاعي، واللمسات الهجومية.

وأوضح دربالة في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن بيرسيتش، وبروزفيتش، وأيضًا كاندريفا أو البديل جواو ماريو، هم رأس مال سباليتي للتحكم في إيقاع اللقاء.

سوسو

يبقى اللاعب الإسباني الموهوب سوسو أحد نجوم ميلان منذ الموسم الماضي، وواحدًا من الذين لفتوا الأنظار بقوة.

ويعد سوسو من الحلول الفنية داخل الملعب لصناعة الأهداف، فقد صنع 4 أهداف هذا الموسم، كما أنه يملك عنصر السرعة والموهبة، وسيشكل إزعاجًا كبيرًا لإنتر، حتى لو شارك كبديل.