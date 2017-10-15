لماذا اعترف كونتي أنه يكره كرة القدم؟

اعترف أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي أنه يكره كرة القدم في بعض الأحيان وتشاركه هذا الرأي زوجته.

وخسر تشيلسي الآن ثلاثًا من مبارياته الثماني في الدوري هذا الموسم بما في ذلك أول مباراتين وهي أول مرة يسقط فيها الفريق اللندني في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ أبريل/ نيسان 2016 ليحصد 13 نقطة من أصل 24.

ويرى المدير الفني الإيطالي أن التضحيات المطلوبة منه للبقاء في المنافسة على أعلى مستوى فني، سواء مع الأندية أو المنتخبات تمثل عبئًا كبيرًا عليه.

وقال كونتي لمجلة GQ البريطانية:” لا أحلم كثيرًا لأنني أنام قليلاً جداً، أربع أو خمس ساعات ربما، وعندما أذهب إلى النوم أفكر في كرة القدم. وبالطبع صعب بالنسبة لي أن أحلم في هذا الوقت القصير. واستيقظ في الـ 5:00 أو 6:00 صباحًا وأبدأ العمل على الفور”.

وتابع المدير الفني السابق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا:” أفكر في كرة القدم بمجرد أن أفتح عيني، والكثير من الأفكار تأتي على ذهني في مثل هذا التوقيت المبكر حتى قبل أن أغادر السرير. وليس من السهل عدم التفكير في كرة القدم، ولا يمر يوم كامل دون كرة قدم، فعقلي دائما يعمل ويفكر في عملي”.

وأضاف:”عملت بالتدريب لأول مرة وعمري 14 عامًا حينما دربت فريقًا من أطفال المدارس الابتدائية. وأحب ذلك ودائمًا أشعر أني سأصبح مدربًا وهذه هي مهنتي وحياتي. لكن أحيانا أكره ذلك وأكره هذه المهمة لأنها تفقدني متعة الحياة. لو أردت أن تكون مدربًا ناجحًا عليك أن تضحي بالكثير من حياتك الشخصية ولهذا أكره كرة القدم”.

واعترف كونتي أن زوجته تشاركه نفس الشعور أحيانًا بكره كرة القدم لأنها تبعده عنها وعن أسرته لمدة طويلة قائلاً: “زوجتي وعائلتها، ليسوا من عشاق كرة القدم، وفي عطلات نهاية الأسبوع كانوا يقضون أيامًا مختلفة ويستمتعون بحياتهم كثيرًا لكن كل ذلك تغير حاليًا. الآن والدها هو أول من يشاهد المباراة وأحيانًا يحاول أن يقدم لي المشورة، ويحاول أن يقول لي ما يجب القيام به”.