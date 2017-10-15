كونتي يلوم الإصابات بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إنه بحاجة “للعثور على حلول” ،بعد هزيمة فريقه 2-1 خارج ملعبه أمام كريستال بالاس، السبت، وهي نتيجة تركت حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرًا بتسع نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وتأخر تشيلسي بهدف سجله سيزار أزبيليكويتا بالخطأ في مرماه ،في الدقيقة الـ11 ،ورغم أن تيمو باكايوكو أدرك التعادل بعد سبع دقائق أخرى ،فإن ويلفريد زاها سجل هدف الفوز في نهاية الشوط الأول.

وافتقد كونتي المهاجم المصاب ألفارو موراتا ،ولاعب الوسط نغولو كانتي ،وازدادت مشاكله عندما غادر فيكتور موزيس الملعب في منتصف الشوط الأول ؛بسبب الإصابة أيضًا.

واتفورد يسقط آرسنال وينتزع المركز الرابع من تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي https://t.co/JgGMvn4Adg — إرم سبورت (@EremSports) October 14, 2017

وقال كونتي: “لعبنا هذه المباراة دون ثلاثة لاعبين مهمين.. بدأنا المباراة بشكل سيئ جدًا ،وكان اليوم صعبًا للغاية”.

وأضاف: “لكننا بحاجة أيضًا لأن نفهم موقفنا، ونواصل العمل على إيجاد حلول رغم الإصابات.. فقدنا لاعبين مهمين للغاية بالنسبة لنا ،لكن ليس علينا سوى تقبل الموقف ،وأن نبذل قصارى جهدنا”.

وخسر تشيلسي الآن ثلاث من مبارياته الثماني في الدوري هذا الموسم ،بما في ذلك أول مباراتين ،وهي أول مرة يسقط فيها الفريق اللندني في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ أبريل / نيسان 2016.

وحصد تشيلسي 13 نقطة من أصل 24.

وقال المدرب الإيطالي: “علينا خوض مباراة بمباراة ،وهذا الموسم سيكون صعبًا للغاية على جميع الأصعدة.. في نهاية الموسم سنرى ما حدث ،لكننا نحاول بناء شيء مهم للمستقبل”.

وتابع: “الحل الوحيد الذي أعرفه في هذه الظروف ،هو العمل ثم العمل ثم العمل”.