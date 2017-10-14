واتفورد يسقط آرسنال وينتزع المركز الرابع من تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

قفز واتفورد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خطف انتصارا مثيرا أمام ضيفه آرسنال وتغلب عليه 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1 لكن واتفورد حسم النقاط الثلاث لصالحه بهدف في الوقت القاتل سجله توم كليفرلي.

وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدما بهدف سجله بير ميرتساكر في الدقيقة 39 ، ثم أدرك تروي دييني التعادل لواتفورد من ضربة جزاء في الدقيقة 71 .

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن واتفورد وجه ضربة موجهة لآرسنال وحسم المواجهة بهدف كليفرلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع واتفورد رصيده إلى 15 نقطة لينتزع المركز الرابع من تشيلسي بينما تجمد رصيد آرسنال عند 13 نقطة في المركز السادس.