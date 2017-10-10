هل يعود كونتي لإنقاذ منتخب إيطاليا؟

يسعى المسؤولون في إيطاليا لإغراء أنطونيو كونتي من أجل العودة لقيادة المنتخب من جديد بعد معاناة “الآزوي” من أجل التأهل للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

واستقال كونتي بعد يورو 2016 ليتولى مهام تدريب تشيلسي ويقوده للقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ويرتبط بعقد لمدة ثلاث سنوات مع النادي اللندني مر منها نصف المدة.

لكن معاناة إيطاليا وما ينتظرها في نهائيات روسيا العام المقبل دفع شخصيات بارزة في الاتحاد المحلي إلى شن حملة للضغط عليه للعودة لتدريب الفريق.

ويتعرض جيان بييرو فينتورا المدير الفني الحالي لبطل العالم أربع مرات، لضغوط كبيرة بعد احتلال الفريق المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف إسبانيا التي تأهلت للمونديال مباشرة.

وسيخوض المنتخب الإيطالي مواجهة من مباراتين مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثاني سيتحدد على إثرها المتأهل لمونديال روسيا.

وخسرت إيطاليا في إسبانيا بثلاثية نظيفة قبل أن تتعادل في تورينو 1-1 مع مقدونيا وختم الفريق مشوار التصفيات بفوز باهت على ألبانيا بهدف نظيف.

ويستمر عقد فينتورا لعقد حتى عام 2020 لكن تقديم أداء سيئ في روسيا قد ينهي مسيرته مع المنتخب الإيطالي ، وما زاد معاناة إيطاليا وجود مشاكل داخل غرفة خلع الملابس بين اللاعبين.

وكان الفريق الإيطالي موحدًا تحت قيادة كونتي ، حيث ودع يورو 2016 في فرنسا أمام ألمانيا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء في دور الثمانية.

ويحرص تشيلسي على الاحتفاظ بكونتي حيث رفع أجره إلى نحو عشرة ملايين جنيه استرليني سنويا خلال العامين المتبقيين من عقده.

لكن كونتي (48 عاما) قال قبل أسبوعين “أشتاق إلى إيطاليا. سأعود إلى إيطاليا في يوم ما لا أدري متى لكني سأعود بالتأكيد”.