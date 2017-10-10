ماذا قال معلق التلفزيون المحلي بعد تأهل منتخب أيسلندا “أصغر بلد تصل كأس العالم”؟

كان مشجعو كرة القدم في أيسلندا في حالة نشوة ،أمس الاثنين، مع احتفالهم في العاصمة وفي أنحاء البلاد كافة بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وحجزت أيسلندا، وهي أصغر دولة تصل كأس العالم على الإطلاق، مكانها في نهائيات العام القادم في روسيا بالفوز 2- صفر على كوسوفو ؛لتتصدر مجموعتها في التصفيات الأوروبية.

وصاح معلق التلفزيون المحلي بعد صفارة النهاية وانطلاق الألعاب النارية في الاستاد الوطني “هل تمزحون معي! نحن ذاهبون إلى كأس العالم!”

وكان الهتاف في أكبر حانة رياضية في وسط العاصمة ريكيافيك “أيسلندا إلى كأس العالم”. وفي الخارج كانت الأمطار تهطل لكن في الداخل لم يكن هناك أي شيء يستطيع التقليل من الحماس.

وقال المشجع جونار اتلي ثورودسن “أصغر دولة تصل كأس العالم حتى الآن.. هذا حلم. يجب أن أحجز تذكرتي إلى روسيا على الفور”.

ويبلغ تعداد سكان أيسلندا حوالي 350 ألف نسمة ،فيما كانت ترينيداد وتوباغو في 2006 أصغر دولة ،سابقًا، تتأهل لكأس العالم، وكان تعداد سكانها 1.3 مليون نسمة.

وداخل الحانة كان هناك أمل ضعيف في أن الفريق ربما يأتي لوسط المدينة من أجل الانضمام للاحتفالات مع توافد المشجعين مرتدين الألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء المميزة.

وقال آرني ثور ارناسون “لم أتابع كرة القدم منذ 1996 ،عندما كان توني آدمز يلعب في آرسنال.. لكن الصيف الماضي كل هذا تغير. الآن نحن في طريقنا إلى كأس العالم.. هذا غير حقيقي. ما زلت لا أصدق ما حدث”.

وتغلق حانات ريكيافيك الساعة الواحدة صباحًا في المعتاد خلال أيام الأسبوع لكن احتفالات ،الاثنين، بدت أنها ستستمر حتى الفجر.

وأثبتت أيسلندا أن بلوغها دور الثمانية في بطولة أوروبا العام الماضي، والتي شهدت فوزها على النمسا وإنجلترا، لم يكن ضربة حظ.

وصنع سيجوردسون أيضًا الهدف الثاني لزميله يوهان جودموندسون ،في منتصف الشوط الثاني، لتكمل أيسلندا مشوارها بالتصفيات بالفوز في آخر ثلاث مباريات دون أن تهتز شباكها.

وحققت أيسلندا إنجازًا تاريخيًا بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة ؛لتحطم الرقم المسجل باسم ترينداد وتوباغو ،التي تأهلت لبطولة 2006 ،في ألمانيا، وكان عدد سكانها مليونًا و300 ألف نسمة.

وتصدرت أيسلندا، التي يتولى طبيب الأسنان هيمير هالغريمسون تدريبها بشكل مؤقت، المجموعة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات.