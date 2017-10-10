مباراة الإكوادور والأرجنتين.. ماذا يحتاج رفاق ميسي قبل مواجهة الحسم؟

تحتاج الأرجنتين للفوز في الاكوادور اليوم الثلاثاء لتضمن على الأقل مكانًا في ملحق التصفيات من أجل التأهل لكأس العالم لكرة القدم لكن المدرب خورخي سامباولي يقول إن فريقه يستحق تماما أن يكون موجودًا في روسيا العام المقبل رغم مشواره المتواضع في التصفيات.

وتحتل الأرجنتين، التي بلغت نهائي كأس العالم قبل ثلاث سنوات في البرازيل، المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشر فرق وهي حاليًا خارج المراكز المؤهلة لنهائيات روسيا.

وتتأهل الفرق الأربع الأولى مباشرة لكأس العالم ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد نيوزيلندا بطلة تصفيات الأوقيانوس.

وقال سامباولي في مؤتمر صحفي في الاكوادور الليلة الماضية “أظهر منتخب الأرجنتين شخصية قوية تتفوق على بقية الفرق”.

وأضاف “أتمنى أن نتأهل؛ لأن الأرجنتين تستحق ذلك بغض النظر عن الأرقام”.

وحصلت الأرجنتين، التي فازت بكأس العالم مرتين، على ثلاث نقاط فقط من مبارياتها الأربع الأخيرة في التصفيات. وسيضمن الفوز للأرجنتين -على الأقل- المركز الخامس لكن التعادل ربما يضعها ضمن المراكز الأربعة الأولى وفقًا لنتائج المباريات الأخرى.

وتأهلت البرازيل بالفعل ويبدو في حُكم المؤكد أن تلحق بها أوروغواي. وتتنافس كولومبيا وبيرو وباراغواي والأرجنتين وتشيلي على الأماكن المتبقية.

ولم يعلن سامباولي، الذي تولى المسؤولية في يونيو/ حزيران ولم يحقق حتى الآن أي فوز في مباراة رسمية، تشكيلته للمباراة لكن وجود ليونيل ميسي ضمن الأساسيين شيء مؤكد.

وقال سامباولي “إذا ارتقينا لمستوى ميسي في مباراة الغد سيكون كل شيء على ما يرام”.

وفازت الأرجنتين على الاكوادور مرة واحدة فقط في تصفيات كأس العالم في كيتو حيث تكون الأمور صعبة على الفرق الزائرة بسبب وجود العاصمة على ارتفاع كبير عن سطح البحر.