ميلان ينتزع فوزًا دراميًا من ربيكا الكرواتي ويتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

عزز ميلان الإيطالي صدارته للمجموعة الرابعة، في الدوري الأوروبي، بفوزه الصعب 3 / 2 على ضيفه ربيكا الكرواتي، في حين تعادل أيك أثينا اليوناني 2 / 2 مع ضيفه أوستريا فيينا النمساوي.

ورفع ميلان رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أيك، فيما احتل أوستريا فيينا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وظل ريبيكا في قاع الترتيب بلا نقاط.

قوووووووووووووووووووووووووووووول اول ميلان أندري سيلفا HD الهدف من بداية الهجمة???? pic.twitter.com/p0Bjop0vQc — TVACM (@TVACM) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

قووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني ميلان HD pic.twitter.com/Dlw54U6lV3 — TVACM (@TVACM) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

هدف التعادل ريبيكا من ركلة جزاء تسبب فيها رومانيولي بعد خطأ ساذج ( الدقيقة 89 ) pic.twitter.com/YBDmf1SA7M — TVACM (@TVACM) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

قووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث ميلان في الدقيقة 94 هدف راااائع pic.twitter.com/MIeHS38wMK — TVACM (@TVACM) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وتشابكت الأوضاع تماما في المجموعة الخامسة، عقب تعادل إيفرتون الإنجليزي مع ضيفه أبولون ليماسول القبرصي 2 / 2، وليون الفرنسي مع ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف لمثله.

واحتفظ أتالانتا بالصدارة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين أمام أبولون ليماسول وليون، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبع إيفرتون في المؤخرة بنقطة واحدة.

وحقق لوكوموتيف موسكو الروسي فوزه الأول في المجموعة السادسة، بفوزه 3 / صفر على ضيفه زلين التشيكي، فيما سقط كوبنهاجن الدنماركي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

واعتلى لوكوموتيف الصدارة برصيد أربع نقاط، فيما تقاسم كوبنهاغن المركز الثاني مع شيريف تيراسبول برصيد نقطتين لكل منهما، وحل زلين في المركز الأخير بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

وانفرد ستيوا بوخارست الروماني بصدارة المجموعة السابعة، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه لوجانو السويسري، فيما تغلب فيكتوريا بلزن التشيكي 3 / 1 على ضيفه هابوعيل بئر السبع الإسرائيلي.

وارتفع رصيد ستيوا إلى ست نقاط في الصدارة، فيما تقاسم بئر السبع المركز الثاني مع فيكتوريا بلزن برصيد ثلاث نقاط، بعدما تساويا في فارق الأهداف، وقبع لوغانو في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء إف سي أستانة الكازاخستاني مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل مكابي تل أبيب الإسرائيلي مع ضيفه فياريال الإسباني دون أهداف.

وارتفع رصيد فياريال إلى أربع نقاط، ليتربع على الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه سلافيا براغ، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يحتل مكابي تل أبيب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف أمام أستانا متذيل الترتيب.

وعزز دينامو كييف الأوكراني آماله في الصعود إلى الأدوار الإقصائية، عقب فوزه المثير 3 / 2 على مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي في المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا تعادل سكينديربيو الألباني 1 / 1 مع ضيفه يونج بويز السويسري.

ورفع دينامو كييف رصيده إلى ست نقاط في الصدارة منفردا، فيما احتل يونج بويز برصيد نقطتين، متفوقا بفارق نقطة على بارتيزان بلجراد وسكينديربيو، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وانتزع سبورتنج براغا البرتغالي فوزا قاتلا 2 / 1 على ضيفه باشاك شهير التركي في المجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا فوز لودوجوريتس رازجراد البلغاري على ضيفه هوفنهايم الألماني بنفس النتيجة.

وحافظ براغا على صدارته للمجموعة، عقب ارتفاع رصيده إلى ست نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه رازغراد، فيما احتل باشاك شهير المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتذيل هوفنهايم الترتيب بلا نقاط.