آرسنال يحقق فوزه الثاني في الدوري الأوروبي

فرض التعادل الإيجابي 1/1 نفسه على لقاء إف سي أستانا الكازاخستاني مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وارتفع رصيد سلافيا إلى 4 نقاط، ليتربع على الصدارة مؤقتًا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه فياريال الإسباني، الذي يحل ضيفًا على مكابي تل أبيب الإسرائيلي، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، فيما حصد أستانا أول نقطة له في المجموعة، ليصبح في المركز الثالث مؤقتا.

وانفرد ستيوخارست الروماني بصدارة المجموعة السابعة، عقب فوزه 2/1 على مضيفه لوغانو السويسري، فيما تغلب فيكتوريا بلزن التشيكي 3/1 على ضيفه هابوعيل بئر السبع الإسرائيلي.

وارتفع رصيد ستيوا إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما تقاسم بئر السبع المركز الثاني مع فيكتوريا بلزن برصيد 3 نقاط، بعدما تساويا في فارق الأهداف، وقبع لوغانو في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وحقق آرسنال الانجليزي فوزًا مستحقًا 4/2 على مضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس في المجموعة الثامنة، التي شهدت أيضًا فوز سرفينا زفيزدا الصربي على مضيفه كولون الألماني بهدف نظيف.

وتربع آرسنال على الصدارة برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما احتل سرفينا زفيزدا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وجاء باتي بوريسوف في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتذيل كولون الترتيب بلا نقاط.

وحقق سالزبورغ النمساوي انتصاره الأول في المجموعة التاسعة، عقب تغلبه 1/0 على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، فيما فاز قونيه سبور التركي على ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي بهدفين لهدف.

وتصدر سالزبورغ المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه فريق قونيه سبور، الذي تفوق بفارق الأهداف على مارسيليا، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، واحتل غيماريش ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وفجّر زوريا لوهانسك الأوكراني مفاجأة مدوية، عقب فوزه 1/0 على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في المجموعة العاشرة، التي شهدت مفاجأة أخرى بفوز أوسترسوند السويدي على ضيفه هيرتا برلين الألماني بالنتيجة ذاتها.

وتصدّر أوسترسوند المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه زوريا، فيما تقاسم أتلتيك بلباو وهيرتا برلين المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعدما تساويا في فارق الأهداف أيضًا.

وفي المجموعة الحادية عشر، واصل لاتسيو الإيطالي ونيس الفرنسي انتصاراتهما، بعدما حققا فوزهما الثاني على التوالي.

وتغلب لاتسيو على ضيفه زولت فارجم البلجيكي 2/0، فيما تغلب نيس 3/0 على ضيفه فيتيسه أرنهيم الهولندي.

ويعتلي نيس قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام لاتسيو، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما تذيل فيتيسه وفارجم الترتيب بلا نقاط.

وأحكم زينيت سان بطرسبرغ الروسي قبضته على صدارة المجموعة الثانية عشر، بفوزه 3/1 على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، فيما تغلب روزنبرغ النرويجي على ضيفه فاردار المقدوني بنفس النتيجة.

وتصدّر زينيت المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريقي ريال سوسييداد وروزنبرغ صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تواجد فاردار في قاع المجموعة بلا نقاط.