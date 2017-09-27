صديقة ديبالا الفاتنة تكشف سرًا عن لقائهما الأول (صور)

كشفت صديقة باولو ديبالا الفاتنة عن أنها لم تكن تدري أنه لاعب كرة أو حتى من هو عندما قابلت المهاجم الأرجنتيني وهداف يوفنتوس الإيطالي لأول مرة.

وتألق المهاجم الشاب مؤخرا وبدا كأحد أفضل لاعبي العالم مع فريق السيدة العجوز وقيادة يوفنتوس للثنائية المحلية والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ودخل مهاجم اليوفي في علاقة صداقة مع عارضة الأزياء الحسناء جينيفرا سوزي في الوقت الذي يتردد فيه عن تلقيه عرضا من مانشستر يونايتد مقابل 155 مليون جنيه إسترليني، لكن صديقة ديبالا الجديدة كشفت أنها لم تكن تعرفه عندما قابلته لأول مرة.

Gli occhi non mentono mai… ???? #copritigliocchibambi A post shared by Ginevra Francesca Sozzi (@ginevrafrancescasozzi) on Jul 5, 2017 at 9:57am PDT

ووضعت علاقة ديبالا الجديدة مع سوزي نهاية لصداقته السابقة مع أنتونيلا كافاليري، رغم أنه يتردد عن ارتباطه بأوريانا ساباتيني.

لكن أي شخص يعتقد أن علاقة ديبالا بعارضة الأزياء المذهلة سوزي ترجع لشهرته وثروته فهو مخطئ، حيث قالت إنها لم تسمع عنه قبل أن يلتقيا.

وقالت سوزي لوسائل إعلام في إيطاليا وإسبانيا: “عندما التقيت باولو، لم أكن أعرف من هو، بدأت علاقتنا عبر الرسائل القصيرة عبر الهاتف لأنه قال لي إنه يعاني أزمة مع صديقته منذ فترة طويلة”.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها سوزي عن علاقتها بديبالا أو ينشر لهما صورة عبر الإنترنت أو في وسائل الإعلام.