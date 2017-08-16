آرسنال يغلق باب لاعبه تشامبرلين في وجه تشيلسي

قال الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إن لاعب خط الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين سيبقى ضمن صفوف الفريق، وذلك رغم ما يتردد حول رغبة تشيلسي في التعاقد مع اللاعب.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، مع آرسنال بنهاية الموسم الجديد، لكن فينغر أبدى ثقته في التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء: “أقدر هذا اللاعب بشدة”.

وأضاف: “أود استمراره هنا لفترة طويلة وأثق في أنه سيكون خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، اللاعب الإنجليزي الذي يتابعه الجميع”.