“بي بي سي” تختار هدف نجم آرسنال كأجمل هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي (فيديو)

اختارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) هدف الأسطورة الهولندي دينيس بيركامب مهاجم آرسنال السابق في مرمى نيوكاسل يونايتد الأفضل خلال 25 عاما هي عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الحالي.

وتحتفل أندية البريميرليغ يوم الثلاثاء بمرور 25 عاما على انطلاق المسابقة التي بشكلها واسمها الحالي في 15 أغسطس/ آب 1992.

ونال هدف بيركامب في مرمى نيوكاسل عام 2002 أعلى الأصوات في الاستفتاء الذي اجرته هيئة الإذاعة البريطانية قبل انطلاق الموسم الحالي على موقعها على الإنترنت وصوت خلاله الجماهير على مختلف ميولها.

وساهم بيركامب في فوز المدفعجية في هذا الموسم للقب الدوري متفوقا على ليفربول صاحب المركز الثاني لكنه لم يكن هداف المسابقة أو فريقه، حيث تصدر قائمة الهدافين الفرنسي تييري هنري برصيد 24 هدفا بالتساوي مع آلان شيرر هداف نيوكاسل يونايتد.

وسجل بيركامب تسعة أهداف مع آرسنال في موسم 2001/2002 لكن يظل هذا الهدف هو الأبرز في تاريخه وتاريخ المسابقة، حيث استقبل الكرة من الفرنسي روبير بيريس على حافة منطقة الجزاء وظهره للمرمى لكنه مررها لنفسه ليدور ويصبح في مواجهة المرمى ويضع الكرة بسهولة في الشباك بعد التخلص من رقيبه.