لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلى غلطة سراي التركي

قال نادي “غلطة سراي” المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع البرازيلي فرناندو لاعب وسط مانشستر سيتي مقابل (6.18 مليون دولار).

وأكد مانشستر سيتي الصفقة أيضًا.

وكان فرناندو (30 عامًا) انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من بورتو البرتغالي في 2014 وشارك معه في أكثر من 100 مباراة لكنه لم يشارك كثيرًا تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا خلال الموسم الماضي.

ونقل الموقع الرسمي لـ”مانشستر سيتي” عن فرناندو قوله: “لقد شملني النادي برعايته تمامًا خلال فترة وجودي هنا، وسعدت أنا بالتحدي المتمثل في اللعب لفريق كبير في البطولة التي ربما تكون الأقوى على مستوى العالم”.

وأضاف اللاعب البرازيلي:”كان الفوز بلقب كأس الرابطة في 2016 من أهم الأحداث بالنسبة لي، ولن أنساه أبدًا”.