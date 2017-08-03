خطأ شخصي كاد يحرم مانشستر سيتي من غوارديولا (صور)

كادت بعثة مانشستر سيتي تغادر إلى آيسلندا في الجولة الأخيرة من مرحلة الاستعداد للموسم الجديد دون المدرب بيب غوارديولا الذي اكتشف نسيان جواز سفره بعد وصوله إلى المطار.

وبدا الغضب على وجه المدير الفني الإسباني لأنه أُجبر على الانتظار داخل حافلة الفريق في حين هرع موظف من النادي للمطار لتقديم أوارق المدير الفني التي تضمن سفره مع البعثة وكذلك انتظار المساعد الشخصي لغوارديولا لحين إحضار جواز السفر.

ووصل غوارديولا إلى مقعده في الطائرة المتجهة إلى آيسلندا في الوقت المناسب حيث سيخوض الفريق مباراة ودية أمام ويستهام يونايتد منافسه في البريميرليغ في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك يوم الجمعة في أخر مباراة قبل بداية الموسم الجديد.

وغضب غوارديولا لأنه اكتشف أن شهرته لا تكفي وحدها لتكفل له خرق قواعد السفر، إذ انتظر خارج المطار لمدة 30 دقيقة قبل وصول جواز سفره أخيرًا.

وحرص مانيل استيارت المساعد الشخصي لغوارديولا على جلب جواز سفره سريعًا ليلحق المدير الفني بالطائرة ويجلس على مقعدة على متن الرحلة التي ضمت البرتغالي برناردو سيلفا الوافد الجديد الذي انضم لزملائه الجدد.