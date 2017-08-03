مورينيو يختلف مع كلوب بشأن صفقة نيمار

‬اختلف جوزيه مورينيو ويورغن كلوب في وجهات النظر بشأن الانتقال الوشيك لنيمار إلى باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والتي تبلغ 222 مليون يورو (263 مليون دولار).

وقال مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، الذي تعاقد ناديه مع بول بوغبا مقابل 105 ملايين يورو العام الماضي قادما من يوفنتوس ليصبح أغلى لاعب في العالم قبل صفقة نيمار، إن سان جيرمان لم يدفع أكثر مما تستحقه إمكانات نيمار لكنه يخشى “التوابع” المالية.

وأضاف لوسائل إعلام بريطانية “عندما دفعنا قيمة ضم بول (بوغبا) قلت إن هذا ليس ثمنا باهظا، الباهظ هو دفع مبلغ لا يتناسب مع الكفاءة..200 مليون جنيه إسترليني (264.46 مليون دولار) في نيمار لا يعتبر ثمنا باهظا”.

وتابع المدرب البرتغالي “المشكلة أنه سيظهر العديد من اللاعبين ممن تزيد أسعارهم على 100 مليون جنيه إسترليني والكثير ستصل أسعارهم إلى 60 و80 مليونا، نيمار من أفضل لاعبي العالم ومفيد جدا تجاريا وبالتأكيد سان جيرمان فكر في هذا. أعتقد أن المشكلة ليست في نيمار وإنما في توابع نيمار”.

أما كلوب مدرب ليفربول فانتقد الصفقة وتشكك في جدوى قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال المدرب الألماني في ميونيخ أمس الأربعاء “هناك أندية يمكنها دفع هذا المبلغ مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان والجميع يعرف هذا”.

وأضاف “كنت أعتقد أن قواعد اللعب المالي النظيف وضعت لأجل هذه المواقف لكنها تبدو كمقترح أكثر من كونها قاعدة حقيقية ولا أفهم هذا”.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة لرويترز أمس الأربعاء إنه لم يتلق أي شكوى ضد سان جيرمان مؤكدا أنه لن يمنع أي اتفاق محتمل بخصوص الصفقة.