فضائح لا تنسى في غرف خلع ملابس نجوم الكرة (فيديوغرافيك)

في كثير من الأحيان تكون غرف خلع ملابس فرق كرة القدم مسرحًا للعديد من الأحداث الساخنة التي تصل إلى حد الفضائح التي لا تنسى سواء بالخروج عن النص أو المشاجرات.

ويرصد “إرم نيوز” في “الفيديوغرافيك” التالي أبرز الأزمات التي أشعلت غرف خلع ملابس الفرق الكبرى:

حذاء فيرجسون ومشاجرة بيكهام

نشبت مشاجرة عنيفة بين السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وديفيد بيكهام نجم الفريق عقب لقاء آرسنال في كأس إنجلترا 2003 وقذف السير ديفيد بيكهام بالحذاء قبل أن يرحل الأخير إلى ريال مدريد.

مشاجرة مورينيو وكاسياس

تشاجر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني والحارس إيكر كاسياس في العام 2013 ما استدعى الأمر للإبقاء على كاسياس بديلًا.

طرد نيكولا أنيلكا

طرد المدرب ريمون دومينيك المدير الفني الأسبق لمنتخب فرنسا المهاجم نيكولا أنيلكا في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

ورفض اللاعب تقديم الاعتذار وسادت حالة من التمرد بين لاعبي المنتخب الفرنسي ضد المدرب ليودع الديوك من الدور الأول للمونديال.

مشاجرة بين إبراهيموفتش وسيلفا

كشفت صحيفة “موندو ديورتيفو” الإسبانية عن مشاجرة بين السويدي زلاتان إبرهيموفيتش والبرازيلي تياغو سيلفا أثناء المشاركة في تدريبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت المشاجرة بسبب تهكم إبراهيموفتش على رغبة سيلفا في الانضمام إلى برشلونة.

مشادة غيغز وكريستيانو رونالدو

قال أولي جونار سولسكيار إن كريستيانو رونالدو جاء فى إحدى المرات أثناء تناول الإفطار مع زملائه فى فريق مانشستر يونايتد حاملًا زجاجة مياه غازية.

وأكد أن رايان غيغز لاعب الفريق دفعه إلى الحائط ويصرخ قائلًا: “”لا تفعل ذلك مرة أخرى”.

أزمة بين إديبايور وبينتدنر

اعتدى التوغولي إيمانويل أديبايور نجم آرسنال الأسبق بين شوطي نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام توتنهام على زميله الدانماركي نيكلاس بينتدنر وألقاه أرضًا.

ونشبت مشادة في غرفة الملابس بين الشوطين بعد ألفاظ عنصرية من المهاجم الدنماركي تجاه أديبايور.

مقص ميدو

كاد أحمد حسام “ميدو” نجم أياكس الهولندي الأسبق أن يصيب زميله السويدي زلاتان إبراهيموفتش بالمقص عقب لقاء إيندهوفن في الدوري.

ومر المقص فوق رأس إبراهيموفتش مما تسبب في رحيل ميدو بعد ذلك عن الفريق.