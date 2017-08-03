بروسيا دورتموند يشترط مبلغًا ضخمًا للتخلي عن هدف ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية ألمانية اليوم الخميس أن نادي بروسيا دورتموند وضع شرطًا للتخلي عن لاعبه عثمان ديمبيلي.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن بروسيا دورتموند يشترط الحصول على 100 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الفرنسي الذي انضم للفريق صيف العام الماضي.

ويرتبط ديمبيلي (20 عامًا) بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد، حيث قالت تقارير إسبانية إنه هدفًا لإدارة برشلونة لتعويض الرحيل المتوقع للبرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

في حين أشارت تقارير أخرى إلى رغبة ريال مدريد في ضمه مع صعوبة التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي لاعب موناكو.

ويمتد عقد ديمبيلي مع بروسيا دورتموند حتى العام 2021، علمًا أن عقده لا يشمل شرطًا جزائيًا.

وسجل ديمبيلي 10 أهداف وصنع 21 في 49 مع بروسيا دورتموند الموسم الماضي.