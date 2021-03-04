ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يُسقط ليفربول في أنفيلد ويصعد للمركز الرابع

قفز تشيلسي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن فاز على ليفربول بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالدوري الإنجليزي.

واستعاد تشيلسي مكانه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما منحه هدف ميسون ماونت الرائع في الشوط الأول فوزا مستحقا 1-صفر على مضيفه ليفربول اليوم الخميس.

وسدد ماونت كرة منخفضة في شباك أليسون في الدقيقة 42 لينتزع تشيلسي تقدما عن جدارة بعدما أُلغي هدف تيمو فيرنر.

وأظهر فريق المدرب توماس توخيل تنظيما دفاعيا رائعا في الشوط الثاني مع تحسن ليفربول بعد الاستراحة.

وعانى ليفربول، الذي أخرج محمد صلاح في الشوط الثاني وسط استياء اللاعب المصري، لصنع الفرص ليسقط للمرة الخامسة على التوالي في الدوري على ملعبه لأول مرة في تاريخه بعدما كان حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 68 مباراة سابقة في أنفيلد.

ويملك تشيلسي، الذي لم يخسر منذ تولي توخيل المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد في يناير كانون الثاني، 47 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطة واحدة على إيفرتون الذي انتصر على وست بروميتش ألبيون في وقت سابق من اليوم.

وتحطمت آمال ليفربول في الدفاع عن لقبه وتراجع فريق المدرب يورجن كلوب إلى المركز السابع وله 43 نقطة من 27 مباراة.

محمد صلاح يخرج حزينا أمام تشيلسي ورد فعل سريع من محاميه (شاهد) https://t.co/uqt1XQryfY pic.twitter.com/yVio3IWeDz — إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2021

توتنهام يتخطى فولهام بصعوبة

وفي نفس الجولة واصل توتنهام هوتسبير مساعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بفوزه 1-صفر على مضيفه فولهام بفضل هدف بالخطأ سجله توسين أدارابيويو بجانب تدخل نظام حكم الفيديو المساعد.

وعزز الانتصار فرص فريق المدرب جوزيه مورينيو في التأهل لدوري أبطال أوروبا إذ يحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 26 مباراة بفارق أربع نقاط خلف إيفرتون صاحب المركز الرابع وسيلعب توتنهام ضد كريستال بالاس يوم الأحد.

وبعد لحظات من إهدار هاري كين غير المراقب فرصة افتتاح التسجيل استغل توتنهام هجمة مرتدة في الدقيقة 19 حين مرر سون هيونج-مين كرة عرضية لمسها ديلي آلي قبل أن تصطدم الكرة في أدارابيويو في طريقها للشباك.

ويبقى فولهام في المركز 18 لتزداد مهمته صعوبة في البقاء بدوري الأضواء وتفصله ثلاث نقاط خلف نيوكاسل يونايتد وبرايتون أند هوف ألبيون.

Spurs battle to 3️⃣ points at Craven Cottage ⚪️#FULTOT pic.twitter.com/0hgJhY8L8I — Premier League (@premierleague) March 4, 2021

إيفرتون يدخل المربع الذهبي

واصل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون هز الشباك بعد أن سجل الهدف الرابع في أربع مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ليمنح فريقه انتصارا صعبا 1-صفر على مضيفه وست بروميتش ألبيون اليوم الخميس.

وصعد إيفرتون للمربع الذهبي ليبقى في طريقه للمشاركة في مسابقة أوروبية للأندية الموسم المقبل.

وبانتصاره الثالث على التوالي رفع إيفرتون رصيده إلى 46 نقطة من 26 مباراة ليتفوق في الترتيب على تشيلسي وليفربول اللذين يلتقيان على ملعب آنفيلد في وقت لاحق اليوم.

واستمر وست بروميتش، الذي تجرع أول هزيمة له منذ قرابة شهر، في منطقة الهبوط حيث يملك 17 نقطة من 27 مباراة متأخرا بتسع نقاط عن الأمان ويحتل المركز قبل الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: