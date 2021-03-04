محمد صلاح يخرج حزينا أمام تشيلسي.. ورد فعل سريع من محاميه (شاهد)‎

خرج محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من ملعب مباراة فريقه أمام تشيلسي، بعد قرار يورغن كلوب مدرب الفريق تبديله في الدقيقة 61.

وظهرت علامات الحزن والغضب على وجه النجم المصري، خاصة وأنه كان أنشط لاعبي الخط الهجومي، وصنع الفرصة الخطيرة الوحيدة لليفربول في الشوط الأول.

والتقطت كاميرا المباراة صلاح وهو يشيح بيده، في إشارة لغضبه الشديد من تغييره.

وفور خروج صلاح من الملعب في الدقيقة 61 غرد محاميه ووكيله رامي عباس (.) عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، في إشارة إلى غضبه هو الآخر من التبديل.

اقسم بالله كلنا زيك وا حد فاهم انت طلعت ليه 🥺 pic.twitter.com/Qkl9bK5Vz2 — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) March 4, 2021

. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 4, 2021

وكشف مراسل شبكة ”بي إن سبورتس“ في ملعب أنفيلد كواليس تغيير النجم المصري، حيث أكد أن صلاح كان غير سعيد باستبداله.

وأوضح: ”قبل التبديل بخمس دقائق كلوب كان يصرخ عليه للعودة إلى الخلف والمساعدة بالأدوار الدفاعية، لكن صلاح كان يجري ببطيء.. كلوب نظر لمساعده مباشرةً وناقشا تبديله“. ‎

وواصل ليفربول انهياره على ملعبه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تلقيه خسارته الخامسة على التوالي في معقله (آنفيلد) للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة، إثر هزيمته صفر – 1 أمام ضيفه تشيلسي مساء يوم الخميس، في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 43 نقطة في المركز السابع، ويواصل الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الرابع.