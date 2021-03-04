بيلد: هالاند حائر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

أفادت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند حائر بين 6 أندية للانتقال لواحد منها بعد بروسيا دورتموند.

ويقدم هالاند البالغ من العمر 20 عاما مستويات رائعة مع بروسيا دورتموند منذ انتقاله إليه في يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ويرتبط هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس وأندية أخرى.

Erling Haaland 🆚 Sevilla 73.8% Pass Accuracy

1/1 Aerial Duels Won

1/1 Dribbles Completed

3 Shots on Target

2 Goals

1 Assist #BVB | #ChampionsLeague | #Bundesliga pic.twitter.com/XLHJ8zExqi — FootballWTF (@FootballWTF247) February 22, 2021

وأكدت ”بيلد“ أن هالاند حائر بين 6 أندية لكن ريال مدريد ومانشستر سيتي يتصدران خياراته.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن القوة الاقتصادية لمانشستر سيتي وارتداء والد اللاعب (ألف إنج هالاند) قميص الفريق الإنجليزي بين عامي 2000 و2003، يعززان إمكانية انتقال اللاعب لمتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويريد مانشستر سيتي التعاقد مع هالاند لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل كما أنه يبلغ من العمر 33 عاما.

وأضافت الصحيفة أن هالاند قد يميل للانتقال إلى ريال مدريد، الذي يفكر في التعاقد مع المهاجم النرويجي لتعويض الفرنسي كريم بنزيما الذي أكمل 33 عاما.

وبحسب ”بيلد“ فإن عقد هالاند مع بروسيا دورتموند يشمل بندا يتيح له الرحيل في يونيو 2022 مقابل 100 مليون يورو.

وعن موقف بايرن ميونخ من التعاقد مع هالاند أوضحت الصحيفة أن المهاجم النرويجي لن يقبل لعب دور البديل لروبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب عدم تفضيل وكيله مينو رايولا نقل لاعبيه للنادي البافاري.

وسجل هالاند 27 هدفا وصنع 8 في 27 مباراة في مختلف المسابقات مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي.