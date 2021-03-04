مانشستر سيتي يتطلع للمزيد من الأرقام القياسية قبل لقاء القمة أمام يونايتد

بات سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم محسوما بشكل كبير، ولكن يرغب مانشستر سيتي في استمرار الهجمة الشرسة على الأرقام القياسية الأوروبية عندما يواجه جاره مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد، يوم الأحد المقبل.

وكان فوز سيتي على ولفرهامبتون واندرارز هذا الأسبوع 21 على التوالي في كافة المسابقات، و15 في الدوري، وجعله يتقدم بفارق 14 نقطة عن يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي اكتفى بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس.

ويصر بيب غوارديولا على أن أولويته استعادة لقب الدوري، لكن المدرب الإسباني يدرك أيضا أن فريقه يقترب من تحطيم أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية في البطولات المحلية الأوروبية الكبرى.

رقم قياسي جديد.. مانشستر سيتي لم يتأخر في النتيجة آخر 19 مباراة بالدوري الإنجليزي https://t.co/cLncK5CTVh pic.twitter.com/9z81NF4V9w — إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2021

وفي حال الفوز على يونايتد سيصل إلى 22 انتصارا على التوالي، ويعادل رقم ريال مدريد في موسم 2014-2015 بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وسيضعه الفوز أيضا على بُعد انتصار واحد من معادلة انتصارات بايرن ميونيخ في 23 مباراة متتالية الموسم الماضي، ويقترب من معادلة رقم أياكس أمستردام بقيادة لويس فان جال الذي حقق 25 فوزا متتاليا في 1995.

ويلوح في الأفق أيضا أمام سيتي الرقم القياسي العالمي الذي يملكه فريق نيو سانتس الويلزي برصيد 27 انتصارا متتاليا، لكن يوم الأحد على الأقل كل ذلك سيصبح ثانويا.

وبينما يعاني يونايتد من الغياب عن الانتصارات بعد تعادله السلبي الثالث على التوالي في كل المسابقات، يمكن أن يفتخر أولي جونار سولشاير بسجل جيد في مواجهات القمة، حيث فاز بثلاث في آخر ست مباريات له أمام سيتي.

وانتهت مباراة الموسم الحالي في أولد ترافورد بالتعادل السلبي مع إظهار يونايتد القليل من الطموح، وهو اتجاه مقلق كلما واجه الفريق أحد منافسيه المباشرين هذا الموسم.

وفشل الفريق في الفوز في أي من مبارياته السبع أمام ما يسمى ”بالأندية الستة الكبرى“ هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا فقط.

المزيد من الطموح

ويفتخر يونايتد بسجله خارج أرضه هذا الموسم، حيث لم يخسر بعيدا عن أولد ترافورد في دوري الأضواء، ومن المتوقع أن يعتمد سولشاير على تشكيلة تُظهر المزيد من الطموح، يوم الأحد.

وقال نيمانيا ماتيتش لاعب وسط يونايتد عقب التعادل مع كريستال بالاس، أمس الأربعاء: ”من الصعب تفسير ما حدث. لكنني أعتقد أنه يجب تقديم المزيد من الجهد في مثل هذه المباريات، خاصة في صنع المزيد من الفرص، والمخاطرة أكثر في نصف ملعبهم وحول منطقة جزاء المنافس“.

وقال سولشاير، إن مواجهة سيتي ستعطي ”نكهة إضافية“ رغم المخاطر المتزايدة التي سيستعد الفريق لتحملها ضد سيتي القوي الساعي لتحطيم رقمهما القياسي المشترك بالفوز في 18 مباراة متتالية في الدوري، وهو أمر مشكوك فيه.

وسجل سيتي خلال انتصاراته المتتالية في الدوري والبالغ عددها 15 مباراة، 38 هدفا، واهتزت شباكه خمس مرات فقط.

وخسارة يونايتد ستعرضه لخطر عدم إنهاء الموسم بين المراكز الأربعة الأولى، وهي معركة قد تضم ثمانية أندية على الأقل، تطارد جميعها ثلاثة مراكز فقط خلف سيتي المتصدر.