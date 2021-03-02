رقم قياسي جديد.. مانشستر سيتي لم يتأخر في النتيجة آخر 19 مباراة في الدوري الإنجليزي‎

نجح نادي مانشستر سيتي بمعادلة رقم آرسنال التاريخي، وهو عدم التأخر في النتيجة لدقيقة واحدة في آخر 19 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز. ‎

وواصل مانشستر سيتي ممارسة هوايته في تحقيق الأرقام القياسية والمميزة، ومدَّد الفريق مسيرة انتصاراته الرائعة في 2021 بفوز ثمين 4 – 1 على وولفرهامبتون، يوم الثلاثاء، في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشارت شبكة ”أوبتا“ العالمية للإحصاءات إلى أن مانشستر سيتي بفوزه على وولفرهامبتون عادل الرقم القياسي لآرسنال بعدم التأخر في 19 مباراة متتالية والذي حققه خلال الفترة بين ديسمبر 1998، ومايو 1999.

19 – Man City haven’t trailed for a single minute in any of their last 19 Premier League games – equalling Arsenal’s competition record of 19 consecutive games without falling behind, set between December 1998-May 1999. Relentless. pic.twitter.com/qg4EvDyVC9 — OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2021

كما أن السيتي لم يخسر في 37 مباراة على أرضه، منتصف الأسبوع (أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس)، حيث فاز في 31 مباراة، وتعادل في 6 مباريات منذ الهزيمة 1-0 أمام توتنهام في مايو 2010.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول المسابقة رافعًا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفًا على كريستال بالاس في مباراة أخرى بنفس المرحلة، ويمكنه تقليص الفارق مجددًا قبل المواجهة المرتقبة بين قطبي مانشستر، يوم الأحد المقبل، في المرحلة التالية من المسابقة.