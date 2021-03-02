رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيت...
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ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يعبر وولفرهامبتون برباعية ويحلق في الصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 للدوري الإنجليزي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 للدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية سيتي كل من: لياندير ديندونكير، لاعب وولفرهامبتون بهدف في مرماه مع الدقيقة 15، وغابرييل خيسوس (بهدفين) في الدقيقتين 80 و93، ثم رياض محرز مع الدقيقة 90، وسجل هدف وولفرهاميتون الوحيد، كونور كودي مع الدقيقة 61.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 65 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الـ12.

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