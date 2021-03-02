ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يعبر وولفرهامبتون برباعية ويحلق في الصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 للدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية سيتي كل من: لياندير ديندونكير، لاعب وولفرهامبتون بهدف في مرماه مع الدقيقة 15، وغابرييل خيسوس (بهدفين) في الدقيقتين 80 و93، ثم رياض محرز مع الدقيقة 90، وسجل هدف وولفرهاميتون الوحيد، كونور كودي مع الدقيقة 61.

نهاية المباراة | مانشستر سيتي 4 – 1 وولفرهامبتون#إرم_سبورت pic.twitter.com/7saV1aWR64 — إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2021

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 65 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الـ12.