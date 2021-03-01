غوارديولا: بايرن ميونخ هو الأفضل في أوروبا وليس مانشستر سيتي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي إن بايرن ميونخ الألماني هو أقوى فريق في أوروبا حاليا.

ورغم أن مانشستر سيتي حقق الفوز في آخر 20 في مختلف المسابقات؛ إلا أن غوارديولا يرفض تلميحات بأن فريقه هو الأفضل في أوروبا في الوقت الحالي.

وأوضح غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: ”حتى تتوج باللقب عليك أن تفوز، في مارس لا يتحدد أي بطل“.

وأكد أن ”بايرن ميونخ هو أفضل فريق في أوروبا والعالم، لأنه فاز بكل البطولات، في إنجلترا ليفربول هو البطل لذلك هو الأفضل“.

وأضاف بيب أنه ”تنتظرنا مباريات كثيرة، نلعب مباراة كل 3 أيام، يجب أن نحصل على راحة للتركيز على المباراة التالية“.

وأوضح أنه ”يتبقى 36 نقطة نلعب من أجلها هذا الموسم. الكثير من النقاط، نعلم أهمية هذا الأسبوع، سنلعب 3 مباريات على ملعب الاتحاد قبل اللعب على ملعب فولهام، سنقطع خطوة رائعة لو قمنا بما يجب علينا القيام به، لا يزال أمامنا الكثير من العمل“.

وكان ديفيد مويز مدرب ويستهام قد قال إن مانشستر سيتي الأفضل في أوروبا بعد الخسارة 1/2 أمام سيتي السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك مانشستر سيتي 62 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بـ12 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في البريميرليغ.

ومانشستر سيتي صاحب أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي، إذ تلقت شباكه 16 هدفا في حين سجل لاعبوه 52 هدفا وهو ثاني أقوى هجوم.

ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 27 مباراة، وحال التعادل أو الفوز على وولفرهامبتون سيعادل أطول سجل له دون خسارة.

وعن الأرقام القياسية لفريقه سيتي والمنافسة على 4 مسابقات قال غوارديولا إنه لا يوجد وقت للاستمتاع بتحقيق الأرقام القياسية.

وبعد مواجهة وولفرهامبتون يلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد يوم 7 مارس وهي المواجهة التي تبدو حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري الإنجليزي.