غوارديولا: بايرن ميونخ هو الأفضل في أوروبا وليس مانشستر سيتي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي إن بايرن ميونخ الألماني هو أقوى فريق في أوروبا حاليا.

ورغم أن مانشستر سيتي حقق الفوز في آخر 20 في مختلف المسابقات؛ إلا أن غوارديولا يرفض تلميحات بأن فريقه هو الأفضل في أوروبا في الوقت الحالي.

وأوضح غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: ”حتى تتوج باللقب عليك أن تفوز، في مارس لا يتحدد أي بطل“.

وأكد أن ”بايرن ميونخ هو أفضل فريق في أوروبا والعالم، لأنه فاز بكل البطولات، في إنجلترا ليفربول هو البطل لذلك هو الأفضل“.

وأضاف بيب أنه ”تنتظرنا مباريات كثيرة، نلعب مباراة كل 3 أيام، يجب أن نحصل على راحة للتركيز على المباراة التالية“.

وأوضح أنه ”يتبقى 36 نقطة نلعب من أجلها هذا الموسم. الكثير من النقاط، نعلم أهمية هذا الأسبوع، سنلعب 3 مباريات على ملعب الاتحاد قبل اللعب على ملعب فولهام، سنقطع خطوة رائعة لو قمنا بما يجب علينا القيام به، لا يزال أمامنا الكثير من العمل“.

وكان ديفيد مويز مدرب ويستهام قد قال إن مانشستر سيتي الأفضل في أوروبا بعد الخسارة 1/2 أمام سيتي السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك مانشستر سيتي 62 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بـ12 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في البريميرليغ.

