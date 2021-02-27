رياضة

غوارديولا يحقق عدة أرقام قياسية رائ...
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غوارديولا يحقق عدة أرقام قياسية رائعة بعد قيادته مانشستر سيتي للفوز على وست هام

لم يخرج مانشستر سيتي بنتيجة الفوز فقط على وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ولكن بيب غوارديولا، مدرب السيتي، اقتنص العديد من الأرقام

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

لم يخرج مانشستر سيتي بنتيجة الفوز فقط على وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ولكن بيب غوارديولا، مدرب السيتي، اقتنص العديد من الأرقام القياسية.

ووفقا لما ذكره حساب ”أوبتا“ للإحصائيات، فقد حقق المدرب الإسباني 200 انتصار رفقة مانشستر سيتي في مباراته رقم 273، ليصبح أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى هذا الرقم في جميع المسابقات.

كما حقق بيب انتصاره رقم 500 في جميع المسابقات، بعدما حقق 179 انتصارا مع برشلونة و121 انتصارا مع بايرن ميونخ و200 انتصار رفقة مانشستر سيتي.

ولم يخسر السيتي في آخر 27 مباراة خاضها في جميع المسابقات (24 انتصارا – 3 تعادلات)، وهي ثاني أطول سلسلة من نوعها في تاريخ النادي، بعد مسيرة من 28 مباراة متتالية بين شهري أبريل وديسمبر 2017.

وابتعد سيتي بفارق 13 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تغلبه 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد، ليحقق انتصاره 20 على التوالي بجميع المسابقات.

ورفع الفوز رصيد سيتي، الذي لم يخسر في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات، إلى 62 نقطة من 26 مباراة فيما يملك مانشستر يونايتد 49 نقطة قبل أن يخرج لملاقاة تشيلسي غدا الأحد.

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