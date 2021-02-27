ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يسقط وست هام ويبتعد بالصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”الاتحاد“، في إطار مواجهات الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية سيتي، روبن دياز وجون ستونز في الدقيقتين 30 و68، فيما سجل هدف وست هام، ميشيل أنطونيو في الدقيقة 43.

نهاية المباراة | مانشستر سيتي 2 – 1 وست هام يونايتد#إرم_سبورت pic.twitter.com/kvHnguQKdY — إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2021

وأصبح أنطونيو أول لاعب يسجل في شباك السيتي على ملعب الاتحاد من اللعب المفتوح في آخر 12 مباراة، وتحديدًا منذ هدف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي يوم 27 سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“.

وبهذا الفوز، رفع سيتي رصيده إلى النقطة 62 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويطارده الثنائي مانشستر يونايتد وليستر سيتي وكل منهما رصيده 49 نقطة.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 45 في المركز الرابع.