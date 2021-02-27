رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيت...
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ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يسقط وست هام ويبتعد بالصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، في إطار مواجهات

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”الاتحاد“، في إطار مواجهات الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية سيتي، روبن دياز وجون ستونز في الدقيقتين 30 و68، فيما سجل هدف وست هام، ميشيل أنطونيو في الدقيقة 43.

وأصبح أنطونيو أول لاعب يسجل في شباك السيتي على ملعب الاتحاد من اللعب المفتوح في آخر 12 مباراة، وتحديدًا منذ هدف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي يوم 27 سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“.

وبهذا الفوز، رفع سيتي رصيده إلى النقطة 62 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويطارده الثنائي مانشستر يونايتد وليستر سيتي وكل منهما رصيده 49 نقطة.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 45 في المركز الرابع.

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