كلوب يراهن على لاعبي ليفربول ويرفض إعادة بناء الريدز الصيف المقبل

جدد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ثقته في اللاعبين الذين قادوا الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، بعد غياب استمر 30 عاما، وأكد عدم الحاجة لإعادة بناء الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كلوب إن الإصابات منعته من اللعب بأقوى تشكيلة الموسم الحالي، وأضاف قبل مباراة ليفربول مع شيفيلد يونايتد: ”لا أعتقد أنه وقت إعادة بناء الفريق“.

وأضاف كلوب ”تشكيلة العام الحالي لم تحصل على فرصة كافية للعب سويا، لكن سنجري القليل من التعديلات“.

وأوضح المدرب الألماني ”نتفاعل مع الوضع لكننا في الوقت ذاته نخطط للمستقبل، لست متأكدا من إجراء التغييرات الصيف المقبل لكن سنحاول“.

ونال ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لكن الإصابات ضربت لاعبي الفريق الموسم الحالي، ويحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 40 نقطة من 25 مباراة.

ويتأخر ليفربول بـ 19 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

