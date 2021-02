أليسون بيكر يروي أكثر اللحظات جنونًا لوالده الذي مات غرقًا

تحدثت صحيفة ”ميرور“ عن تأثير جوزيه بيكر على نجله أليسون حارس نادي ليفربول.

وبحسب الصحيفة، فقد لخص أليسون والده بأنه“مجنون، بأفضل طريقة“ خلال مقابلة العام 2018.

ونقلت ”ميرور“ عن أليسون أنه كتب“في كأس العالم 1998 كان عمري 5 سنوات، وأخي موريل 10 سنوات“.

وأضاف:“نحن نشاهد مباراة نصف نهائي البرازيل ضد هولندا في منزل عمتي، وبالطبع هي حفلة كبيرة، لقد أعدّت عمتي كل هذا الطعام، وكانت هناك كعكة كبيرة، وكل شيء“.

وتابع:“اللعبة ذهبت إلى ركلات الترجيح، وأبي وعمي يصابان بالجنون، لا يمكنهما تحمل الضغط، ولا يمكنهما حتى الجلوس“.

وأكمل:“عندما ينقذ كلاوديو تافاريل (حارس البرازيل) ركلة الجزاء الأخيرة، يركض والدي من غرفة المعيشة إلى المطبخ وهو يصرخ برأسه، ثم ماذا يفعل؟ لقد حطم وجهه مباشرة في الكعكة. ثم ركض عائدًا إلى غرفة المعيشة مع الثلج على وجهه، وهو يصرخ:“نحن ذاهبون إلى النهائي، نحن ذاهبون إلى النهائي“.

وأوضح أليسون:“عندما كنت طفلًا صغيرًا كان ذلك أطرف شيء رأيته في حياتي، كان والدي مجنونًا بأفضل طريقة، وبعد 20 عامًا سيشارك ابنه في كأس العالم، وإذا كنت صادقًا فأنا على الأرجح أشبه به“.

وأفادت الشرطة البرازيلية أن جوزيه بيكر والد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول توفي غرقًا في بحيرة قرب منزل يقضي به عطلاته جنوب البرازيل.

