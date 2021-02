تحديد 17 مايو موعدا لعودة الجماهير لملاعب الدوري الإنجليزي

حددت الحكومة البريطانية يوم 17 مايو المقبل كموعد لعودة الجماهير للمدرجات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوريس جونسون إنه تقرر عودة المشجعين لمشاهدة الأحداث الرياضية يوم الإثنين، 17 مايو، في إطار خريطة الطريق الخاصة بتخفيف قيود الإغلاق التي تم اتباعها بعد فيروس كورونا.

ومُنع المشجعون من الحضور للملاعب الرياضية في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، وتوقفت المنافسات نحو 3 أشهر، قبل أن تستأنف في يونيو الماضي.

Fans are set to return to sporting events from Monday, May 17 as Prime Minister Boris Johnson outlined his road map for easing coronavirus lockdown restrictions.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 22, 2021