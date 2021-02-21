ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. برونو فرنانديز يقلص الفارق مع محمد صلاح

سجل النجم البرتغالي برونو فرنانديز هدفا لمانشستر يونايتد ليتقدم فريقه 3/1 على نيوكاسل، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

ووقع برونو فرنانديز هدفه في الدقيقة 75، من ركلة جزاء، علما أن ماركوس راشفورد ودانيل جيمس تقدما بالهدفين الأولين لمانشستر يونايتد.

ورفع برونو رصيده إلى 15 هدفا، في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتأخر برونو بهدفين عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجل 17 هدفا.

ويأتي هيونغ مين سون لاعب توتنهام مع زميله هاري كين، ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون في المركز الثالث، ولكل منهم 13 هدفا.

ثم في المركز الرابع يأتي جيمي فاردي نجم ليستر سيتي وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد ولكل منهما 12 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفا.

2. برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 15 هدفا.

3. هيونغ مين سون وهاري كين (توتنهام)، ودومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) ولكل منهم 13 هدفا.

4. جيمي فاردي (ليستر سيتي)، وباتريك بامفورد (ليدز يونايتد) ولكل منهما 12 هدفا.