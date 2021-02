في 2021.. مانشستر سيتي يحصد نقاطا في الدوري الإنجليزي أكثر من ليفربول وتوتنهام وآرسنال مجتمعين

واصل مانشستر سيتي مسيرته المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه 1/0 على آرسنال، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من المسابقة.

وبفوزه على آرسنال يكون مانشستر سيتي قد حصد 13 فوزا متتاليا في الدوري الإنجليزي، و18 منذ بدء البريميرليغ، ليبتعد بـ10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وبحسب شبكة ”ESPN“ فإنه في 2021 حصد مانشستر سيتي 33 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر مما حصده ليفربول وتوتنهام وآرسنال مجتمعين، حيث حصدوا جميعا 31 نقطة.

Man City have picked up more Premier League points in 2021 (33) than Liverpool, Tottenham and Arsenal combined (31) 🤯 pic.twitter.com/aokYgY8v1W

وحقق مانشستر سيتي الفوز في 11 مباراة في 2021، بينها الفوز على أبرز منافسيه كتشيلسي وليفربول وآرسنال وإيفرتون، وسجل لاعبو السيتي 29 هدفا.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ فقد عادل مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج أرضه لفريق إنجليزي في جميع المسابقات برصيد 11 فوزا، والذي سبق أن حققه الفريق نفسه تحت قيادة بيب غوارديولا بين مايو ونوفمبر 2017.

وفاز مانشستر سيتي على آرسنال في آخر 8 مباريات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة ”سكواكا“ أن آرسنال خسر آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي دون أن يسجل أي هدف، وهذه المرة الأولى في تاريخ النادي التي يفشل فيها لاعبوه في التسجيل في 4 مباريات متتالية في الدوري الممتاز.

11 – Manchester City have equalled the record for consecutive away wins by an English top-flight team across all competitions (11), which was previously set by Pep Guardiola’s side between May and November 2017. Domination. pic.twitter.com/2X4sMDqL0O

— OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2021