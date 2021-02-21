ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتجاوز آرسنال ويبتعد في الصدارة

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجاوزه عقبة آرسنال بنتيجة 1/0، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من البريميرليغ.

وسجل النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة الثانية بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة متقنة من رياض محرز.

ولم يحقق آرسنال أي فوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ فوزه آخر مرة في ديسمبر 2015 بنتيجة 2/1.

ومنذ ذلك الحين فاز مانشستر سيتي 9 مرات وتعادل مرتين.

وحقق مانشستر سيتي الفوز رقم 13 على التوالي في الدوري الإنجليزي، و18 منذ بدء المسابقة، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة من 25 مباراة.

ويتقدم مانشستر سيتي بـ10 نقاط عن الثاني ليستر سيتي.

وفي المقابل تلقى آرسنال الخسارة الحادية عشرة، في حين فاز 10 مرات، وتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر (مؤقتا)

وفيما يأتي ترتيب الدوري الإنجليزي:

1. مانشستر سيتي، 59 نقطة.

2. ليستر سيتي، 49 نقطة.

3. مانشستر يونايتد، 46 نقطة.

4. ويستهام، 45 نقطة.

5. تشيلسي، 43 نقطة.

6. ليفربول وإيفرتون، ولكل منهما 40 نقطة.

ويلعب مانشستر سيتي مع بروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الأربعاء، في ذهاب درو الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في حين يلعب آرسنال مع بنفيكا في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.