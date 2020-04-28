السعودية تنافس قطر على حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي‎

كشف تقارير صحفية أن المملكة العربية السعودية تعتزم الدخول في صفقة شراء حقوق نقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حال النجاح بشراء نادي نيوكاسل يونايتد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، نقلًا عن مصادر خاصة بها، فإن الحقوق ستطرح العام المقبل، والسعوديون لديهم القدرة المالية على تجاوز قطر والفوز بحقوق نقل الدوري.

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية والمنتشرة في عدد من الدول حول العالم بدأت تحركاتها من أجل منع بيع نادي نيوكاسل يونايتد لبعض الملاك السعوديين خلال الأسابيع المقبلة.

ووقّعت شركة "PCP Capital Partners" التي يملكها بعض الشخصيات البارزة في السعودية العقود مع مالك نيوكاسل الحالي، مايك أشلي، بعد إيداع جزء من المبلغ المطلوب 300 مليون جنيه إسترليني.

ولكن ما يتبقى هو موافقة الدوري الإنجليزي وأندية البريميرليغ على تلك الصفقة بناءً على بعض التحقيقات حول الذمة المالية للشركة السعودية، ومدى استقرار الوضع الاقتصادي قبل الإعلان عن نقل الملكية بنسبة 80%، كما كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، تريد شبكة "بي إن سبورتس" إيقاف تلك الصفقة، وطالبت رابطة الأندية الإنجليزية برفض بيع نيوكاسل للشركة لصندوق الاستثمارات السعودية.

وأفادت الصحيفة أن مسؤولي "بي إن سبورتس" يعتقدون أن الصفقة قد تعطل مصالحهم التجارية بسبب قرصنة السعودية على حقوقهم التلفزيونية مع قنوات "بي أوت كيو" الشهيرة قبل توقفها.

وأرسل الرئيس التنفيذي للشبكة القطرية، يوسف العبيدلي، رسالة إلى الدوري الإنجليزي بشأن هذا الأمر، وجاء نصها كالتالي كما نشرتها "تايمز":"لا يمكن تجاهل خطر السماح للمملكة العربية السعودية بالسيطرة على نادٍ رئيس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالنظر لتصرفات هذا البلد وتأثيره المباشر على القيمة التجارية للمسابقة.

وأضاف:"سيكون هناك تأثير واضح على رعاة الدوري الإنجليزي الممتاز وملاك الحقوق التلفزيونية وكرة القدم بشكل عام، لذلك نحث الرابطة على التفكير مليًا بجميع الآثار المترتبة على ذلك".