أزمة جديدة تواجه نادي ليفربول وجماهيره حال استئناف مباريات الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشرطة الإنجليزية في مدينة ليفربول، تم استشارتها بشأن قدرتها على منع جماهير الفريق من الاحتفال في الشوارع، حال عودة المنافسات والتتويج باللقب.

وحسب الصحيفة، فإمكانية احتفال جماهير ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في الشوارع، تُعتبر من القضايا المطروحة على طاولة الجهات المسؤولة والمهتمة بعودة الدوري الإنجليزي، وقد تصبح عقبة أمام العودة.

ويحتاج ليفربول لفوزين فقط، من 9 لقاءات، للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم على أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، بفارق 25 نقطة، ولعب لقاء أكثر.

ورغم كون الشرطة البريطانية طرفًا أساسيًا في الاستشارات القائمة لعودة الدوري الإنجليزي، لكنّ شرطة ليفربول تُعتبر الأكثر أهمية، لكون فريقها مرشحًا للفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي، لفترة دامت 30 عامًا.

وفرضت السلطات البريطانية حجرًا صحيًا على مواطنيها، كما تخطط لعودة الدوري الإنجليزي دون جمهور، وحسب الصحيفة، فهي تخشى أن تخرج جماهير ليفربول للشوارع للاحتفال باللقب، وتعتبرها أحد العقبات أمام عودة كرة القدم.

وتَعتبر جماهير ليفربول أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بمثابة فك نحس دام سنوات طويلة، وقد لا تلتزم بالتعليمات، وتخرج للشوارع للاحتفال باللقب.

وأجرت رابطة الدوري الإنجليزي استشارات ومفاوضات سرية مع شرطة ليفربول، لمعرفة إمكانية سيطرتها على الجماهير، ومنعها من الخروج للشوارع، وهو ما قد يضرب أيضًا، مستقبل من الدوري الإنجليزي، لكون ليفربول قد يتوج قبل نهاية الموسم الحالي.