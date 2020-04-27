صحيفة: آرسنال يحدد سعر بيع بيير أوباميانغ

قالت تقارير صحفية بريطانية، الإثنين، إن إدارة آرسنال الإنجليزي حدد السعر الذي تريد الحصول عليه لبيع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" أن آرسنال يريد الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل أوباميانغ في السوق الصيفي.

وأوضحت أن إدارة الغانرز اضطرت لتقليل مطالبها المادية بشأن بيع أوباميانغ، لانخفاض القدرة المالية للأندية الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2021.

وبحسب صحيفة "صن" فإن آرسنال يفضل بيع أوباميانغ بسعر منخفض الصيف المقبل، على أن يرحل مجانًا عند انتهاء عقده.

وسجل أوباميانغ الموسم الحالي 20 هدفا في 32 مباراة مع آرسنال.

وتعاقد آرسنال مع أوباميانغ في يناير 2018 من بروسيا دورتموند مقابل 56 مليون جنيه إسترليني، وسجل المهاجم الغابوني 61 هدفا في 97 مباراة..

وارتبط أوباميانغ البالغ من العمر 30 عاما بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد.