وزير الرياضة البريطاني: نريد عودة الدوري الإنجليزي بأسرع وقت ممكن

قال وزير في الحكومة البريطانية مسؤول عن الرياضة إنه عقد محادثات مع مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف عودة المباريات في أسرع وقت ممكن.

وفي جلسة أمام البرلمان قال أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة: "شخصيا أجريت محادثات مع مسؤولي الدوري الممتاز بهدف عودة نشاط كرة القدم في أسرع وقت ممكن لدعم جميع أطراف صناعة كرة القدم".

وأضاف: "لكن بطبيعة الحال أي خطوة في هذا الإطار يجب أن تتسق مع إرشادات القطاع الصحي".

والدوري الإنجليزي الممتاز متوقف منذ 13 مارس آذار وسيبقى النشاط معلقا حتى 30 أبريل نيسان على الأقل بينما فرضت بريطانيا إجراءات العزل العام حتى السابع من مايو آيار. وبعد هذا التاريخ ستراجع الحكومة القيود المفروضة.

لكن 3 أندية لندنية هي آرسنال وويستهام وتوتنهام إضافة إلى برايتون أعادت فتح ملاعب التدريب لتسمح لعدد محدود من اللاعبين بالعودة للمران مع الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي.