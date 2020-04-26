عناوين الصحف الرياضية العالمية: "الجميع يطلب نيمار".. و"العملية فاران".. و"الدوري الألماني جاهز للعودة" (صور)

شكلت سوق الانتقالات ومصير عدة نجوم وأخبار عودة كرة القدم المتوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأخبار الرياضة الإماراتية وأخبار الأندية السعودية ولاعبيها والحجر الصحي لنجوم كرة القدم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

احتفلت الصحيفة بالأطفال والسماح لهم أخيرا بالخروج من المنزل، بعد فترة في ظل حالة الطوارئ المفروضة، تحت بعض الشروط إثر قضاء 42 يوما داخل الحجر المنزلي، وكتبت: "اللعب".

سبورت

ركزت الصحيفة في غلافها على حارس نادي برشلونة، الألماني تير شتيغن، وعنونت: "شتيغن على الحافة"، أبلغ برشلونة وكلاء حراس المرمى أن تجديده توقف في غياب أي اتفاق ومع أزمة فيروس كورونا. ويغري سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ حارس المرمى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، ومفاوضات مع نادي برشلونة لضمه، وكتبت: "دي ليخت ينتظر".

كما تحدثت عن الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، وكتبت: "بيل يقول إنه لن يذهب".

آس

ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، الذي يسعى الفريق لضمان بقائه لفترة أطول، وكتبت: "العملية فاران".

كما تحدثت عن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: "الجميع يطلب نيمار".

كما اهتمت بفريق أتلتيكو مدريد، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يحتفي بـ117 عاما على تأسيسه مع حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سباقات الدراجات الهوائية، والسباق الشهير "لييغ – باستون – لييغ"، وكتبت: "ثلج خالد".

كما تحدثت عن مستقبل المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، وكتبت: "كافاني يفكر في البقاء".

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإيطالي وفيروس كورونا، وكتبت: ما الذي فقدناه، إنه يوم الأحد يوفنتوس - لاتسيو، الذي حرمنا منه الفيروس".

-قصة مباراة الاسكوديتو الحاسمة نتمنى لو أننا استمتعنا بها في الملعب وعلى التلفاز..

كيف كان الفريقان سيصعدان، وكيف يتخيلان اللعب إذا استؤنف الموسم.. المرحلة الثانية على الطريق.

-الدوري الألماني جاهز: "العودة إلى الملعب دون أقنعة".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الحجر الصحي لنجوم كرة القدم وأجرت حوارا مع زوجة بوفون، حارس يوفنتوس، التي قالت: "حجري الصحي مع جيجي".

إيلاريا: "بعد أن ظهر اختبار روغاني إيجابيًا، شعرنا بالخوف لبعض الوقت ونمنا في غرف منفصلة.. أذهب للتسوق من البقالة، لكن بوفون ينظم بطولات كرة القدم مع الأطفال.. يتماشى بشكل جيد مع رونالدو".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على انتخابات الاتحادات الرياضية في الإمارات، وكتبت: "اليوم انتهاء مهلة إعداد الأنظمة الأساسية".

كما تحدثت عن أخبار الرياضة الإماراتية، وكتبت: "عودة دوري كرة الصالات 17 أغسطس"، و"مرور أبوظبي يوزع كمامات وقفازات على ممارسي الرياضة".

واهتمت الصحيفة بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "كوتينيو يخضع لجراحة ناجحة"، و"لوكا توني يدعم رجال الإسعاف بالبيتزا"، و"آسيوي اليد يؤجل بطولة الناشئين".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على استطلاعها بشأن مصير الدوري الإماراتي، وكتبت: "55.5% يساندون استئناف الدوري في سبتمبر".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية، وكتبت: "برموتي يساند حملة خلك نشيط خلك سليم"، و"التعاون يستغني عن المسعدي والصغير".

كما اهتمت بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "جراحة ناجحة لكوتينيو"، و"إنهاء الموسم في هولندا دون تحديد بطل"، و"السماح بـ400 شخص فقط في ملاعب البريميرليغ"، و"توصيل الطلبات أفضل تدريب في زمن كورونا"، و"آسيوي اليد يؤجل بطولة الناشئين".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فريق الهلال السعودي، وكتبت: "الهلال يؤجل مفاوضات الشهري".

كما تحدثت عن أخبار اللاعبين والأندية السعودية، وكتبت: "موافقة تعطل دخول حمد الله بلاده"، و"المعيوف: أتمنى معقم القلوب"، و"فلادان يغادر لصربيا"، و"الرياضية تكافئ الخليج".

كما اهتمت بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "البريميرليغ يدرس العودة".