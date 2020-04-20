تقرير: المدافعون يشكلون محور صراع الأندية الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية

ركزت صحيفة "ماركا" على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدة أن الأندية الكبرى ستخوض صراعا قويا حول لاعبي الدفاع، خصوصا لاعبي وسط الدفاع والذين أصبح ثمنهم في صعود مستمر وعملة نادرة.

واهتمت الصحيفة بالبطولات الكبرى في أوروبا، حيث أصبح ثمن المدافعين في صعود مستمر وبعضهم اقترب ثمنه من 100 مليون يورو.

في إسبانيا

يبحث نادي برشلونة عن مدافع ليكون رباعي قلب الدفاع برفقة بيكيه ولينغت وأومتيتي رغم كونه مستعدا لبيع الأخير مقابل 40 مليون يورو، ويمتلك -أيضا- عقد الفرنسي الشاب توديبو المعار لشالكة الألماني، والذي قد يجد صعوبة في تفعيل بند الشراء مقابل 25 مليون يورو بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويبرز في السوق الإسباني عدة مدافعين يحظون باهتمام فرق كبرى كمدافع أتلتيك بلباو، أوناي نونيز، وشرطه الجزائي 30 مليون يورو، ويراقبه أتلتيكو مدريد.

كما تراقب عدة أندية أوروبية دييغو لورينتي (50 مليون يورو)، لاعب ريال سوسيداد، وباو لوبيز مدافع فياريال، ومدافع إشبيلية دييغو كارلوس ويطلب فريقه 75 مليون يورو. واللاعبان مطلوبان في إسبانيا وإنجلترا.

ويتواجد في الدوري الإسباني مدافعان شكلا مفاجأة هذا الموسم، هما الغاني محمد سالسو لاعب بلد الوليد، والتوغولي دجيني داكونام مدافع خيتافي، وقد يغيران فريقيهما في الصيف نحو فرق أكبر.

في إيطاليا

تتسلط الأضواء حول الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس، بعد موسم أول متوسط في الدوري الإيطالي والمرشح للبيع وسط اهتمام فرق أوروبية كبرى.

كما يبحث إنتر ميلان عن قلب دفاع، فيما يحاول نابولي الاستفادة القصوى من نجم دفاعه السنغالي كوليبالي ويطلب ما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عنه وسط اهتمام فرق كبرى في أوروبا وخصوصا في إنجلترا.

في إنجلترا

حطم الدوري الإنجليزي الممتاز أرقاما قياسية في ثمن المدافعين، حيث يتصدر حاليا هاري ماغواير، لاعب مانشستر يونايتد، القائمة بـ88 مليون يورو، دفعها الفريق لليستر سيتي.

لكن السوق في إنجلترا يشهد تواجد عدة مدافعين مرشحين للرحيل كلاعبي مانشستر سيتي الأرجنتيني أوتاميندي والإنجليزي جون ستونز، وفي مانشستر يونايتد الإيفواري إيريك بايلي، فيما يبحث ليفربول عن قلب دفاع ليعوض الرحيل المحتمل للكرواتي لوفرين.

في توتنهام سيرحل البلجيكي جان فيرتونجن، وفي آرسنال الألماني موستافي والبرازيلي دافيد لويز واليوناني سكراتيس مرشحين للمغادرة، وهو ما يدفع الفريقين للبحث عن قلوب دفاع.

في ألمانيا وفرنسا

سيفقد باريس سان جيرمان قائده تياغو سليفا، الذي ينتهي عقده وهو ما يفرض عليه البحث عن قلب دفاع يعوضه.

بينما في ألمانيا يظهر مدافع لايبزيغ، الفرنسي دايوت أوباميكانو، البالغ 21 عاما، كأحد أهم القطع الرئيسية المتنافس عليها في سوق الانتقالات المقبلة، حيث تركض خلفه فرق كبرى أبرزها قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وستكون صفقته من أبرز الصفقات الدفاعية.