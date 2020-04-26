تقرير: نادي ليفربول يقتحم سباق التعاقد مع كيليان مبابي بعد "مكالمة كلوب"

كشفت تقارير صحفية تحركا من جانب نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يضعه ريال مدريد الإسباني على رأس قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم إلى النادي الملكي.

ويرتبط مبابي بعقد يستمر حتى صيف 2022 مع باريس سان جيرمان، إلا أن جميع محاولات إدارة النادي الفرنسي لتمديد عقده فشلت حتى الآن، وبالتالي فإنه من المتوقع رحيله عن الـ"بي إس جي" في صيف 2021 على أقصى تقدير.

وقال موقع Le10 Sport الفرنسي، إن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أجرى اتصالات هاتفية مع والد مبابي في محاولة لإقناعه بانتقال اللاعب إلى "أنفيلد".

وأضاف في تقرير نشره، اليوم الأحد: "يبدو أن كلوب يحاول إجهاض محاولات ريال مدريد لضم مبابي، ويريد قطع الطريق على الميرينغي، مع رغبته الشديدة في ضم مبابي إلى صفوف الريدز، حيث يمثل اللاعب مطلبا جماهيريا لعشاق ليفربول".

وكان كلوب أكد في تصريحات سبقت أزمة "كورونا" الحالية، أنه من الصعب للغاية على ليفربول ضم مبابي، نظرا لسعره المرتفع، الذي يمكن أن يصل إلى 200 مليون يورو على أقل تقدير، إلا أن المدرب الألماني يبدو أنه تراجع عن هذا التوجه وبدأ في التحرك الفعلي لحسم الصفقة.

ولعب مبابي، 21 عاما، 33 مباراة مع باريس سان جيرمان، هذا الموسم، وأحرز 30 هدفا وصنع 17 .

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو الفرنسي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.