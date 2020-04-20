تقرير: نيوكاسل يزاحم ريال مدريد على كيليان مبابي

قال موقع "ديفنسا سنترال" إن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من شأنه أن يهدد صفقات ريال مدريد المستقبلية، وعلى رأسها صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ بشكل رسمي على نيوكاسل يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، ولا يتبقى على إعلان الصفقة رسميا سوى موافقة رابطة البريمييرليغ، التي يمكن أن تستغرق 3 أسابيع فقط.

وأشار "ديفنسا سنترال"، في تقرير نشره اليوم الإثنين، إلى أن ثقة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في حسم صفقة مبابي لم تعد قائمة، رغم الاتصالات المكثفة التي قام بها مع إدارة باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، والتي تم من خلالها، بحسب الموقع، الوصول إلى اتفاق مبدئي حول انضمام اللاعب إلى الميرنغي.

وأكد أن الملّاك الجدد لنادي نيوكاسل يضعون نصب أعينهم التعاقد مع نجوم بارزين لينافس الفريق على المسابقات المحلية والأوروبية، وسيكون مبابي على رأس هؤلاء اللاعبين المرشحين لارتداء قميص "الماكبايس" في الموسم المقبل أو في صيف 2021.

وشدد التقرير على أن الهدف الرئيسي للملاك الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد هو استنساخ تجربة مانشستر سيتي الناجحة في الكرة الإنجليزية، بعد تربّع "السيتزنز" على عرش الدوري الإنجليزي عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، والتي كان آخرها الفوز باللقب الموسم الماضي والذي سبقه (2017/2018 و2018/2019).

مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، سجل 30 هدفا، وصنع 17، في 33 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي، ليصل إلى تسجيل 90 هدفا، وصناعة 49، في 120 مباراة مع باريس سان جيرمان، علما أنه سجل 27 هدفا وصنع 16 في 60 مباراة مع موناكو.

وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 180 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو 2022.